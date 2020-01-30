Экспресс дня 30 января. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 30 января, в Испании и Франции пройдут заключительные поединки 1/8 финала кубковых соревнований.

«Барселона» — «Леганес»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

«Барселона» на предыдущем Кубка Испании в гостях с большим трудом переиграла третьелиговую «Ибицу» (2:1), забив победный гол на последней минуте встречи.

В турнирной таблице Примеры каталонцы на данный момент идут вторыми, отставая от первого «Реала» на три очка. В своей последней игре они в гостях уступили «Валенсии» со счетом 0:2.

«Леганес» в текущем кубковом розыгрыше прошел уже три стадии. И только на первом этапе «огурцы» имели проблемы, выбив ФК «Андорра» только по пенальти.

В Примере «зелено-белые» ведет борьбу за выживание, занимая там на данный момент предпоследнее место. В последнем поединке они на выезде сумели разойтись миром с мадридским «Атлетико» (0:0).

После фиаско в чемпионате, «Барса» должна реабилитироваться в игре с аутсайдером Примеры.

Ставка: победа «Барселоны» в основное время с форой (-1,5) за 1.60.

«Мирандес» — «Севилья»

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала

«Мирандес» выбил уже троих соперников в этом Кубке. На первых двух этапах он разобрался с представителями низших лиг, а в 1/16 прошел «Сельту» — 2:1 ОТ.

«Кабаны» не проигрывают уже в восьми поединках подряд. Но в турнирной таблице Сегунды они идут в середине.

«Севилья» также прошла уже три этапа, сперва она добыла две выездные виктории, а в 1/16 финала на домашнем поле переиграла 3:1 «Леванте».

В Примере севильцы удерживают третью строчку. В последнем сыгранном поединке они в рамках чемпионата в родных стенах одолели «Гранаду» со счетом 2:0.

«Мирандес» на своей арене вполне способен дать бой третьей команде Примеры. Ставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Мирандеса» в основное время с форой (+1,5) за 1.52.

«Ницца» — «Лион»

Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

«Ницца» в этом Кубке прошла уже два раунда, поочередно обыграв дома «Сен-Рафаэль» (2:0) и «Ред Стар» (2:1).

В чемпионате Франции «гимназисты» идут только 12, но от четвертого места отстает всего на четыре очка. В пять турах Лиги 1 они уже не проигрывает. На выходных «орлята» дома поделили очки с «Ренном» (1:1).

«Лион» также в этом Кубке со своего пути убрал двоих соперников, одолев в гостях «Бур-Перонна» (7:0) и «Нанта» (4:3).

В турнирной таблице Лиги 1 «ткачи» занимают пятую позицию, обходя предстоящего соперника на три очка. «Львы» вышли победителями из последних шести встреч. Накануне они в чемпионате своем поле разгромили «Тулузу» (3:0).

Оба коллектива в последнее время показывают неплохую результативность, и этот поединок наверняка без голов не обойдется.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.40.

Итоговый коэффициент — 3.40. 0