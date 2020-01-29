Экспресс дня 29 января. Прогнозы и ставки на футбол

В Англии пройдет перенесенный поединок 18 тура, а в Италии и Франции состоятся кубковые сражения.

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

«Вест Хэм» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает всего 17 место, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

В чемпионате «молотобойцы» не могут победить в трех последних встречах, дважды проиграв в этом отрезке на выезде и сыграв на своей арене вничью.

«Ливерпуль» — безоговорочный лидер АПЛ. Второе место мерсисайдцы опережают уже на 16 баллов. Текущая победная серия «красных» в чемпионате насчитывает уже 14 встреч.

В последнем туре Премьер-лиги «Ливер» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (2:1), тем самым прервав отрезок из семи «сухих» викторий подряд.

«Ливерпуль» в последнее время побеждает на классе, особо много не забивая и редко пропуская. Прогнозируем, что и эта встреча не будет особо результативной.

Ставка: ТМ 4,0 за 1.31.

«Интер» — «Фиорентина»

Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала

«Интер» на предыдущем этапе Кубка Италии дома разгромил «Кальяри» со счетом 4:1. В чемпионате же команда на данный момент идет второй, уступая лидеру три очка.

Миланцы не проигрывают уже в семи матчах, но в этом отрезке сыграли вничью аж четыре раза. Несколько дней тому назад они в родных стенах расписали мировую с «Кальяри» (1:1).

«Фиорентина» в 1/8 финала Кубка Италии прошла «Аталанту», обыграв ее на своей территории со счетом 2:1.

В Серии А «фиалки» занимают в турнирной таблице всего 13 строчку. На данный момент у «лилий» 5-матчевая беспроигрышная серия. В последней своей встрече они дома поделили очки с «Дженоа» (0:0).

Между собой эти коллективы играют более-менее результативно. Ставим и в этой игре на «верховой» матч.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.39.

«По» — ПСЖ

Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

Представитель третьего дивизиона Франции, который на данный момент идет там четвертым, в этом розыгрыше Кубка прошел уже четыре раунда.

На первых трех этапах он встречался с командами своего уровня, а на прошлой стадии выбил высшелиговый «Бордо» — 3:2 ОТ.

Лидер французского футбола преодолел уже два этапа Кубка, не пропустив в них еще ни одного гола.

Накануне парижане обыграли в гостях «Лилль» (2:0), продлив тем самым победную серию до четырех игр, где они пропустили лишь один мяч.

Прогнозируем, что парижане обыграют команду третьей лиги «всухую».

Ставка: ПСЖ победит и не пропустит за 1.79.

Итоговый коэффициент — 3.25. 0