ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»«Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 21-27 января Коби БрайантПогиб Коби Брайант. Подробности аварии и реакция спортивного мира
  • 10:48
    • Федерер в пяти сетах одолел Сандгрена в 1/4 финала Australian Open
  • 09:39
    • Назван состав сборной России на третий этап Евротура
  • 00:58
    • «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:33
    • Участники Евро-2020 определились с тренировочными базами
  • 23:19
    • FA ответила на слова Клоппа о Кубке Англии
  • 22:36
    • «Спартак» обыграл «Куньлунь» и опередил «Динамо» в турнирной таблице
  • 20:03
    • Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Германии
    Все новости спорта

    Продлит ли «Ливерпуль» победную серию в АПЛ?

    Экспресс дня 29 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 29 января
    «Ливерпуль»
    В Англии пройдет перенесенный поединок 18 тура, а в Италии и Франции состоятся кубковые сражения.

    «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    «Вест Хэм» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги занимает всего 17 место, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

    В чемпионате «молотобойцы» не могут победить в трех последних встречах, дважды проиграв в этом отрезке на выезде и сыграв на своей арене вничью.

    «Ливерпуль» — безоговорочный лидер АПЛ. Второе место мерсисайдцы опережают уже на 16 баллов. Текущая победная серия «красных» в чемпионате насчитывает уже 14 встреч.

    В последнем туре Премьер-лиги «Ливер» обыграл в гостях «Вулверхэмптон» (2:1), тем самым прервав отрезок из семи «сухих» викторий подряд.

  • Вопреки обстоятельствам. «Ливерпуль» никогда не сдается
  • «Красные» одержали тяжелейшую победу над «Вулверхэмптоном»
  • 24/01/2020

    • «Ливерпуль» в последнее время побеждает на классе, особо много не забивая и редко пропуская. Прогнозируем, что и эта встреча не будет особо результативной.

    Ставка: ТМ 4,0 за 1.31.

    «Интер» — «Фиорентина»

    Футбол. Кубок Италии. 1/4 финала

    «Интер» на предыдущем этапе Кубка Италии дома разгромил «Кальяри» со счетом 4:1. В чемпионате же команда на данный момент идет второй, уступая лидеру три очка.

    Миланцы не проигрывают уже в семи матчах, но в этом отрезке сыграли вничью аж четыре раза. Несколько дней тому назад они в родных стенах расписали мировую с «Кальяри» (1:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    «Фиорентина» в 1/8 финала Кубка Италии прошла «Аталанту», обыграв ее на своей территории со счетом 2:1.

    В Серии А «фиалки» занимают в турнирной таблице всего 13 строчку. На данный момент у «лилий» 5-матчевая беспроигрышная серия. В последней своей встрече они дома поделили очки с «Дженоа» (0:0).

    Между собой эти коллективы играют более-менее результативно. Ставим и в этой игре на «верховой» матч.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.39.

    «По» — ПСЖ

    Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

    Представитель третьего дивизиона Франции, который на данный момент идет там четвертым, в этом розыгрыше Кубка прошел уже четыре раунда.

  • «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв
  • Реакция на матч «Наполи» — «Ювентус»
  • Сегодня

    • На первых трех этапах он встречался с командами своего уровня, а на прошлой стадии выбил высшелиговый «Бордо» — 3:2 ОТ.

    Лидер французского футбола преодолел уже два этапа Кубка, не пропустив в них еще ни одного гола.

    Накануне парижане обыграли в гостях «Лилль» (2:0), продлив тем самым победную серию до четырех игр, где они пропустили лишь один мяч.

    Прогнозируем, что парижане обыграют команду третьей лиги «всухую».

    Ставка: ПСЖ победит и не пропустит за 1.79.

    Итоговый коэффициент — 3.25. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бельфор — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.78
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лидс — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тенерифе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдинсон Кавани
  • Трансферный дайджест. 21-27 января
    • Вчера в 22:25     Роберто Фирмино
  • Недооцененный лидер. «Ливерпуль» зависит от Фирмино больше, чем вы могли подумать
    • 13:40 25/01/2020     Микель Артета
  • Характер «Арсенала». Артета уже превосходит Эмери
    • 16:42 22/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 29 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25
    Тоже интересно
    Эшли Барти Теннис Australian Open. Федерер и Барти пробились в полуфинал, Джокович сыграет с Раоничем28 января в Мельбурне пройдет девятый день соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису 11:000
  • 08:23
    • «Хьюстон» обыграл «Юту», «Оклахома» проиграла «Далласу»
  • 07:14
    • Барти одолела Квитову в 1/4 финала АО-2020
  • 10:43
    • Слимани хочет досрочно завершить аренду в «Монако»
    «Даллас» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Ассист и буллит Гусева, два очка Кучерова и шайба ГурьяноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января 09:250
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Ливерпуль» победную серию в АПЛ?
  • 3.25
    •
  • 10:27
    • Хонда может продолжить карьеру в Бразилии
  • 10:10
    • «Зенит» не стал продлевать аренду белорусского защитника
  • 09:54
    • «Бавария» включилась в борьбу за Лемара
    Уле Гуннар-Сульшер Футбол Кубковая победа не снизит давление на СульшераРеакция спортивных СМИ на победу «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии Вчера в 01:220
  • 08:38
    • Футболист из Ирака близок к переходу в «Зенит»
  • 08:04
    • «Рома» арендовала защитника «Аталанты»
  • 07:51
    • «Фламенго» выкупит у «Интера» Габигола
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие