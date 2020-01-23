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    Забьет ли «Вулвз» «Ливерпулю»?

    Экспресс дня 23 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 23 января
    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
    В Англии пройдут матчи чемпионата и Кубка, а в Испании будут играть Кубок Короля.

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    «Вулверхэмптон» в турнирной таблице Премьер-лиги располагается на шестой позиции, уступая пятой строке только по дополнительным показателям.

    Накануне «волки» в гостях переиграли «Саутгемптоном» со счетом 3:2. Этой викторией они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию во всех турнирах, где также уступили своему предстоящему противнику на его поле — 0:1.

    «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея перевес перед вторым местом в 16 очков при игре в запасе.

    В 22 сыгранных встречах «красные» победили в 21 из них. В прошлом поединке они дома обыграли 2:0 «Манчестер Юнайтед», а до этого одолели в гостях «Тоттенхэм» (1:0).

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    • Мерсисайдцы не пропускают в семи играх подряд. Прогнозируем, что «волки» прервут эту серию.

    Ставка: «Вулверхэмптон» забьет: да за 1.57.

    «Тренмир Роверс» — «Уотфорд»

    Футбол. Кубок Англии. Переигровка

    В первом поединке этих команд «Уотфорд» вел 3:0 после первого тайма, но во второй половине потерял концентрацию и позволил забить ему столько же.

    После того поединка «желтая армия» провела три игры в чемпионате, где заработала четыре очка. В последне игре они проиграли на выезде «Астон Вилле» (1:2) и отправились в зону вылета.

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    «Тренмир Роверс» в третьем по рангу дивизионе Англии находится в зоне вылета. Уже в семи встречах подряд «бродяги» победить не могут.

    Старшие по классу сделают выводы после неудачи в первой игре. Ставим на проход «Уотфорда».

    Ставка: проход «Уотфорда» за 1.37.

    «Леонеса» — «Атлетико»

    Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала

    «Леонеса» уже преодолела два раунда в Кубке Испании, поочередно обыграв в родных стенах «Лас-Росас» (3:0) и «Уэску» (2:1). В третьем дивизионе Испании на текущий момент она идет второй, отставая от лидера на три балла.

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  • 13/01/2020

    • «Атлетико» в Кубке Короля стартует только с этого раунда. В Примере «матрасники» идет третьим, уступая лидерам восемь баллов.

    На выходных мадридцы уступили на выезде «Эйбару» со счетом 0:2, а неделей ранее проиграли по пенальти «Реалу» в финале Суперкубка Испании.

    «Атлетико» наверняка выставит не оптимальный состав. Так что, гости вряд ли добьются крупной победы.

    Ставка: победа «Леонесы» с форой (+2,5) за 1.43.

    Общий коэффициент — 3.07. 0

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