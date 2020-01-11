Экспресс дня 11 января. Прогнозы и ставки на футбол

11 января состоится ряд поединков в английской Премьер-лиге и Серии А.

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» ослаблен травмами и неудачными результатами. Команда выиграла только один матч из пяти последних. «Шпоры» не побеждают на протяжении трех поединков с учетом Кубка Англии.

Помимо этого они потеряли Кейна. В центре поля тоже проблемы, поскольку будут отсутствовать Ндомбеле и Сиссоко. Роуз и Дэвис травмированы, поэтому слева в обороне придется импровизировать.

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«Ливерпуль» продолжает бить рекорды. В этом сезоне «красные» еще не проигрывали. Они выиграли 19 матчей из 20.

Подопечные Клоппа выиграли четыре последние встречи. При этом гости не пропустили ни одного мяча за указанный период.

«Ливерпуль» подходит к этому матчу в более хорошем состоянии даже несмотря на некоторые потери. Так что вполне высока вероятность победы «красных».

Ставка — П2 за 1.71.

«Лестер» — Саутгемптон«

"Лестер" идет на второй строчке, выиграв в двух последних матчах чемпионата. С кубковыми поединками серия насчитывает 4 встречи, причем в трех из них хозяева выиграли.

Стоит отметить, что Роджерс не сможет рассчитывать на Ндиди. Это довольно весомая потеря в центре поля у команды.

"Саутгемптон" тоже взялся на дело, ни разу не проиграв в четырех прошлых матчах турнира. Вдобавок "святые" выиграли у "Хаддерсфилда" 2:0 в Кубке Англии.

"Лестер" показывает более стабильные результаты, однако в этот раз у гостей будет желание отомстить за разгромное поражение 0:9. При этом в последних играх этих двух команд забивалось не более двух голов.

Ставка — ТМ 3.0 за 1.79.

"Интер" — "Аталанта"

"Интер" вышел на первое место в чемпионате и теперь команде Антонио Конте нужно лишь набирать очки, параллельно выжидая ошибки "Юве". "Нерадзурри" выиграли две последние встречи, забив 7 голов и пропустив всего один.

К тому же "черно-синие" пропускают меньше всех. У них всего 15 пропущенных мячей.

"Аталанта" сейчас значительно ниже, чем ожидалось. Гости идут на 5 месте. Всему виной нестабильная игровая форма. Хотя в Серии А команда выиграла 4 из 5 поединков.

В позапрошлом туре коллектив разгромил "Милан" 5:0, а после этого под каток попала "Парма", проиграв с таким же счетом.

"Интер" является фаворитом, однако игра для хозяев вряд ли будет простой. С такой результативностью, которую показали команды в последних выступлениях, очень вероятно, что в этой игре голы будут с обеих сторон.

Ставка — обе забьют за 1.55.

Итоговый коэффициент — 4.74. 0