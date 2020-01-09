Экспресс дня 9 января. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 9 января, «Барселона» сыграет с «Атлетико» в Суперкубке Испании, а также состоятся поединок Кубка Италии и товарищеская игра сборных Швеции и Молдовы.

«Барселона» — «Атлетико»

Футбол. Суперкубок Испании. Полуфинал

Предстоящий поединок пройдет в Саудовской Аравии, где готовы платить очень большие деньги за европейский футбол.

«Барселона» — действующий чемпион Примеры, но в этом сезоне у каталонцев хватает проблем. В турнирной таблице команда лидирует, но опережает «Реал» лишь по дополнительным показателям.

В новом году «Барса» провела одну игру, в которой не сумела переиграть «Эспаньол» — 2:2. Каталонцы были в меньшинстве после удаления Френки де Йонга. После травм у «Барселоны» восстанавливаются Марк-Андре тер Штеген, Усман Дембеле и Артур.

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«Атлетико» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате, благодаря чему оказался в числе четырех участников Суперкубка. В начале января «матрасники» дома обыграли «Леванте» (2:1), продлив серию побед до трех поединков подряд. В турнирной таблице мадридцы команда Симеоне занимает третье место, отставая от первых двух на пять пунктов.

Лазарет у «Атлетико» имеется — там находятся Диего Коста, Дарио Поведа, Шиме Врсалько, Коке, Тома Лемар и Стефан Савич.

Обе команды сейчас не находятся на пике своей формы, поэтому лучше сделать ставку на то, что болельщики увидят голы с обеих сторон.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

«Торино» — «Дженоа»

Футбол. Кубок Италии. 1/8 финала

«Торино» удалось 5 января обыграть «Рому» со счетом 2:0, благодаря чему команда прервала серию из двух поединков без побед.

До этого туринцы имели поражение от СПАЛа (1:2) и ничью с «Вероной» (3:3). В турнирной таблице Серии А «Торино» набрал 24 очка и занимает девятое место.

У «Дженоа» полно проблем на поле. Команда победила в прошлом туре Серии А со счетом 2:1, но перед этим были три поединка без побед — поражения от «Интера» (0:4), «Сампдории» (0:1), а также ничья с «Лечче» (2:2).

В таблице чемпионата генуэзцы остаются в зоне вылета на 19-й строчке, набрав 14 очков. В прошлом раунде Кубка Италии «Дженоа» удалось победить «Асколи» — 3:2.

«Торино» имеет преимущество в статистике — последние три встречи команда выигрывала. Кроме того, у «Дженоа» все мысли сейчас о сохранении прописки в элите.

Ставка: победа «Торино» за 1.69.

Швеция — Молдова

Футбол. Товарищеский матч

Матч пройдет в Дохе — на нейтральном поле для обеих команд. Все очные встречи завершались победой шведов.

Швеция заняла второе место в квалификационном турнире Евро-2020, потерпев лишь одно поражение в десяти играх — против испанцев (0:3).

Молдова — посредственная по меркам Европы сборная, о которой конкретно особо ничего хорошего и не скажешь. В группе отбора Евро-2020 коллектив занял последнюю строчку, потерпев 9 поражений при одной победе.

Класс соперников абсолютно разный и вряд ли Молдова способна совершить чудо, пусть шведы и не будут отдавать все силы за результат.

Ставка: победа Швеции с форой -1 гол за 1.50.

Итоговый коэффициент — 4.63. 0