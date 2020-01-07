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    Экспресс дня 7 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 7 января
    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
    В Англии и Франции пройдут поединки Кубка Лиги, а в Испании состоится заключительный матч 21 тура в Сегунде.

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Кубок Лиги. 1/2 финала. Первый матч

    В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» после 21 тура находится только на пятом месте, отставая от четвертой строчки на пять очков.

    В новом году «красные дьяволы» еще не побеждали. Сначала они уступил 0:2 в гостях «Арсеналу» в АПЛ, а накануне в третьем раунде Кубка Англии разошлись на выезде миром с «Вулверхэмптоном» (0:0).

    «Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-лиги идет третьим. Второму месту «горожане» проигрывают лишь один балл, а вот от лидера уже отстает аж на 14.

    Оба матча 2020 года дружина Гвардиолы выиграла. В АПЛ она повергла «Эвертон» (2:1) дома, а затем в третьем раунде Кубка Англии была сильней «Порт Вэйла» (4:1).

    Месяц тому назад эти команды играли в АПЛ. И тогда на поле «Сити» верх взял «Юнайтед» со счетом 2:1. Не исключаем, что и эта встреча не обойдется без голов.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.30.

    «Реймс» — «Страсбур»

    Футбол. Кубок Лиги. 1/4 финала

    В чемпионате Франции «Реймс» выступает в текущем сезоне неплохо. На данный момент команда идет шестой в Лиге 1, находясь на расстоянии одной виктории от четвертой строки.

    Несколько дней тому назад «красно-белые» были выбиты из Кубка Франции, проиграв на выезде 1:2 «Монако», а перед этим в чемпионате разошлись миром с «Лионом» (1:1) дома.

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    У «Страсбура» на данный момент 5-матчевая победная серия, где три игры пришлись на игры Лиги 1, а еще две — на кубковые турниры.

    В чемпионате Франции «расинги» находятся на 11-й позиции, но при этом отстают от шестой строчки только на один балл.

    «Реймс» в последние время на домашнем поле играл успешно со «Страсбуром», и сейчас наверняка с ним сумеет справиться.

    Ставка: проход «Реймса» за 1.60.

    «Сарагоса» — «Спортинг» Х

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 22-й тур

    «Сарагоса» с 33 очками в турнирной таблице Сегунды занимает пятую строчку, уступая третьей позиции три балла при игре в запасе.

    Арагонцы в прошлом туре в гостях уступили «Уэске» со счетом 1:2, а до этого они четыре матча не проигрывали, победив в трех из них.

    «Спортинг» в турнирной таблице второго испанского дивизиона идет лишь 15, оторвавшись только на три балла от зоны вылета.

    Хихонцы проиграли две последние встречи. Сперва они были выбиты «Заморой» в Кубке страны, а затем в рамках первенства в родных стенах уступили 0:1 «Экстремадуре».

    «Сарагоса» обязана брать три очка у хихинцев и подниматься по турнирной таблице.

    Ставка: победа «Сарагосы» за 1.67.

    Общий коэффициент — 3.47. 0

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