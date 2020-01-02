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    Начнет ли «Ливерпуль» новый год викторией?

    Экспресс дня 2 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 2 января
    Футболисты «Ливерпуля»
    2 января в Англии пройдут заключительные поединки очередных туров в Премьер-лиге и Чемпионшипа.

    «Ливерпуль» — «Шиффилд Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

    «Ливерпуль» с большим запасом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, за 20 сыгранных туров АПЛ «красные» потеряли очки всего однажды.

    В прошлом игровом дне «мерсисайдцы» дома минимально обыграли «Вулверхэмпон» (1:0), а пару днями ранее они в гостях разгромили «Лестер» со счетом 4:0.

    «Шеффилд Юнайтед» после 20 сыгранных матчей в Премьер-лиге располагается на восьмом месте, уступая пятой строке всего лишь два пункта.

    «Клинки» в предыдущем матче первенства уступили в гостях «Манчестер Сити» (0:2), прервав т.с. 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой они трижды победили.

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    • «Клинки» в этом сезоне неплохо выглядят в обороне. Думаем, что гости крупно не проиграют.

    Ставка: победа «ШЮ» с форой (+2,5) за 1.38.

    «Дерби Каунти» — «Барнсли»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 26-й тур

    «Дерби Каунти» в турнирной таблице первого английского дивизиона находится на 17 месте, опережая опасную зону на девять пунктов.

    Победой над «Чарльтоном» (2:1) в прошлом туре, «бараны» прервали 7-матчевую безвыигрышную серию, набрав в этом отрезке всего три балла.

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    «Барнсли» идет в зоне вылета, на 22 месте. 21 спасительной строке «дворняги» уступают только по дополнительным показателям.

    «Шахтеры» не знают горечи поражений уже в пяти поединках чемпионата подряд, победив в этом отрезке дважды при трех ничейных результатах.

    «Дерби» на своем поле проигрывает в этом сезоне крайне редко. В этом поединке хозяева вполне могут рассчитывать на очки.

    Ставка: 1Х за 1.41.

    «Суонси» — «Чарльтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. Чемпионшип. 26-й тур

    «Суонси» располагается в турнирной таблице Чемпионшипа на девятой позиции, уступая зоне плей-офф всего лишь один балл.

    За последние пять встреч «лебеди» проиграли только раз, уступив в гостях «Брентфорду» со счетом 1:3, а в своем последнем матче они дома сыграли вничью с «Барнсли» (0:0).

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    «Чарльтон» идет в первенстве первой английской лиги только на 18-й строчке, оторвавшись от опасной зоны на семь пунктов.

    За последние 13 встреч Чемпионшипа, лондонцы смогли победить только раз, одолев в родных стенах тур тому назад «Бристоль Сити» (3:2).

    Валлийцы на своей арене должны справиться с кризисным соперником. Предлагаем поставить на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Суонси» за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.01. 0

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