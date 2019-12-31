Экспресс дня 31 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

В последний день 2019 года на молодежном чемпионате мира пройдут матчи группового этапа, а в НХЛ состоится ряд поединков.

Россия U20 — Германия U20

Хоккей. МЧМ. Групповой этап

В трех поединках группового этапа МЧМ россияне заработали три балла, благодаря чему находятся на втором месте в Группе B.

Начала турнир сборная России с поражения в овертайме от Чехов (3:4 ОТ), потом разгромили 6:0 Канаду, а накануне уступили 1:3 команде США.

Национальная команда Германии имеет на своем счету такое же количество очков, которая она заработала в двух встречах.

Стартовали немцы на турнире с крупного поражения от американцев со счетом 3:6, а в следующем поединке переиграли хозяев турнира — 4:3.

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Прогнозируем, что российская молодежка сможет обыграть своих сверстников в заключительном поединке группового этапа.

Ставка: победа сборной России за 1.18.

Канада U20 — Чехия U20

Хоккей. МЧМ. Групповой этап<

Хозяева МЧМ набрали три балла после двух встреч и расположились на четвертой строке в группе В.

Обе игры с участием чехов завершились с одинаковым счетом по 3:4. Сперва они одолели по итога овертайма россиян, а в следующем поединке были повержены немцами.

У «кленовых листьев» в копилке числится такое же количество зачетных пунктов, но из-за разницы шайб они идут последними в своей группе.

Стартовали канадцы на этом турнире с победы над сборной США (6:4), после чего они были уничтожены россиянами, проиграв им аж 0:6.

Обе команды играю пока очень результативно. Прогнозируем, что и эта игра будет «верховой».

Ставка: ТБ 5,5 за 1.45.

«Вашингтон» — «Айлендерс»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

«Столичные» являются лидерами Восточной конференции, имея в своем активе 59 очков — 27 выигрышей и 13 поражений.

«Вашингтон» на данный момент находится в неплохой форме, выиграв три встречи из последних пяти. В своей последней игре «кэпиталз» уступили 4:6 в гостях «Каролине».

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«Айлендерс» идет на третьем месте в этой же конференции, набрав в 37 поединках 51 балл — 24 победы и 13 поражений.

За последние четыре встречи «островитяне» проиграли в трех из них, а в последнем туре прервали эту серию, переиграв в гостях 3:1 «Миннесоту».

В этом поединке предлагаем поставить на победу хозяев, которые находятся в более лучшей форме.

Ставка: победа «Вашингтона» в матча за 1.85.

Общий коэффициент — 3.16. 0