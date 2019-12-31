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    Одолеет ли молодежная сборная России своих сверстников из Германии?

    Экспресс дня 31 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 31 декабря
    Россия U20
    В последний день 2019 года на молодежном чемпионате мира пройдут матчи группового этапа, а в НХЛ состоится ряд поединков.

    Россия U20 — Германия U20

    Хоккей. МЧМ. Групповой этап

    В трех поединках группового этапа МЧМ россияне заработали три балла, благодаря чему находятся на втором месте в Группе B.

    Начала турнир сборная России с поражения в овертайме от Чехов (3:4 ОТ), потом разгромили 6:0 Канаду, а накануне уступили 1:3 команде США.

    Национальная команда Германии имеет на своем счету такое же количество очков, которая она заработала в двух встречах.

    Стартовали немцы на турнире с крупного поражения от американцев со счетом 3:6, а в следующем поединке переиграли хозяев турнира — 4:3.

    Все прогнозы на хоккей

    Прогнозируем, что российская молодежка сможет обыграть своих сверстников в заключительном поединке группового этапа.

    Ставка: победа сборной России за 1.18.

    Канада U20 — Чехия U20

    Хоккей. МЧМ. Групповой этап<

    Хозяева МЧМ набрали три балла после двух встреч и расположились на четвертой строке в группе В.

    Обе игры с участием чехов завершились с одинаковым счетом по 3:4. Сперва они одолели по итога овертайма россиян, а в следующем поединке были повержены немцами.

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    У «кленовых листьев» в копилке числится такое же количество зачетных пунктов, но из-за разницы шайб они идут последними в своей группе.

    Стартовали канадцы на этом турнире с победы над сборной США (6:4), после чего они были уничтожены россиянами, проиграв им аж 0:6.

    Обе команды играю пока очень результативно. Прогнозируем, что и эта игра будет «верховой».

    Ставка: ТБ 5,5 за 1.45.

    «Вашингтон» — «Айлендерс»

    Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

    «Столичные» являются лидерами Восточной конференции, имея в своем активе 59 очков — 27 выигрышей и 13 поражений.

    «Вашингтон» на данный момент находится в неплохой форме, выиграв три встречи из последних пяти. В своей последней игре «кэпиталз» уступили 4:6 в гостях «Каролине».

    Все прогнозы на НХЛ

    «Айлендерс» идет на третьем месте в этой же конференции, набрав в 37 поединках 51 балл — 24 победы и 13 поражений.

    За последние четыре встречи «островитяне» проиграли в трех из них, а в последнем туре прервали эту серию, переиграв в гостях 3:1 «Миннесоту».

    В этом поединке предлагаем поставить на победу хозяев, которые находятся в более лучшей форме.

    Ставка: победа «Вашингтона» в матча за 1.85.

    Общий коэффициент — 3.16. 0

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    Экспресс дня 31 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.16
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