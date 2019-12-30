Экспресс дня 30 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

В понедельник, 30 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут очередные матчи.

«Трактор» — «Авангард»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» и «Авангард» — команды с разных полюсов турнирной таблицы Восточной конференции.

Челябинский коллектив расположился на самом дне и пока особо не претендует на попадание в плей-офф, хотя три победы в четырех последних матчах внушают некий оптимизм.

У «ястребов» дела идут значительно лучше: второе место и не слишком большое отставание от лидирующего «Ак Барса», которое могло бы быть еще меньшим, если бы не недавняя неудача во встрече с тем же «Трактором» (1:3).

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Да, 25 декабря «Авангард» на домашней арене уступил подопечным Владимира Юрзинова, но что-то нам подсказывает, что в Челябинске омичи настроятся на реванш.

Ставка: победа «Авангарда» за 1.75.

«Динамо» Минск — «Динамо» Рига

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Минское и рижское «Динамо» — аутсайдеры Западной конференции. Команды занимают предпоследнее и последнее места в турнирной таблице.

Серия поражений «зубров» длится уже 11 матчей, тогда как рижане проиграли девять последних встреч в рамках КХЛ.

Выделить фаворита в данной паре довольно сложно, но нам кажется, что поединок будет в целом равным. Вряд ли какая-то из команд будет владеть подавляющим преимуществом и уверенно разгромит соперника.

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Исходя из этого, мы бы присмотрелись к форе на гостей +1,5, которая принимается с неплохим коэффициентом.

Ставка: победа «Динамо» Рига с форой +1,5 за 1.50.

«Йокерит» — «Витязь»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпиона

«Йокерит» и «Витязь» находятся в зоне плей-офф Западной конференции, но все же финский коллектив считается фаворитом предстоящей встречи, поскольку в течение сезона смотрится немного убедительнее.

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Кроме того, в пользу финнов говорит статистика личных встреч. «Витязь» не может обыграть «Йокерит» с сезона 2016/17, и предпосылок для прерывания этой серии не так уж и много.

В пользу «Йокерита» говорит фактор домашней площадки, а также тот факт, что «Витязь» проиграл три предыдущих матча и находится не в лучшем настроении.

Ставка: победа «Йокерита» за 1.79.

Общий коэффициент — 4.69. 0