Экспресс дня 28 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 28 декабря, в английской Премьер-лиге пройдет большая часть матчей 20-го тура.

«Норвич» — «Тоттенхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

«Тоттенхэм» — одна из худших выездных команд английской Премьер-лиги нынешнего сезона, набравшая всего 9 очков в девяти турах.

Впрочем, данный факт вряд ли стоит учитывать перед игрой с «Норвичем» на старте второго круга чемпионата Англии.

Дело в том, что футбол «шпор» при Жозе Моуринью преобразился. С португальским специалистом они уже успели набрать 6 очков на выезде и вернулись в гонку за топ-4, приблизившись к «Челси» на расстояние одной победы.

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В то же время у «Норвича» дела идут просто ужасно. Команда, не выиграв ни одного матча в декабре и набрав всего 2 балла, опустилась на дно турнирной таблицы. Подняться выше «канарейкам» будет чрезвычайно сложно.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.65.

«Вест Хэм» — «Лестер»

Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

«Лестер» здорово провел стартовый отрезок нынешнего сезона, но концовка первого круга немного опечалила — два поражения подряд.

В этих неудачах нет ничего удивительного, ведь «лисы» встречались с «Манчестер Сити» (1:3) и «Ливерпулем» (0:4), но дело в том, что подобные поражения должны негативно сказаться на эмоциональном состоянии игроков, которые могут потерять уверенность в собственных силах.

Подопечным Брендана Роджерса предстоит выезд в гости к «Вест Хэму», который находится на грани зоны вылета, а это значит, что он будет бороться до последнего, тем более перед глазами родной публики.

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Да, «молотобойцы» в последнее время редко радуют хорошей игрой, но в декабре у них был не слишком насыщенный график, что дает определенные надежды на позитивный исход.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой +1 за 1.60.

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Англии. 20-й тур

«Манчестер Юнайтед» реабилитировался за сенсационное поражение от «Уотфорда» (0:2), победив на своем поле «Ньюкасл» (4:1), но праздновать пока рано, ведь сезон в самом разгаре, как и борьба за место в зоне Лиги чемпионов.

«Красным дьяволам» предстоит доказать, что разгром «сорок» не был случайностью. Для этого нужно обыграть «Бернли» на выезде.

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Сложная ли это задача? Нам кажется, что нет. Подопечные Шона Дайча в шести последних матчах потерпели четыре поражения, а в еще двух играл минимально обыграли «Ньюкасл» (1:0) и «Борнмут» (1:0), то есть те команды, которые не претендуют на высокие места.

С грандами «Бернли» играет неудачно даже на своем поле. Чего только стоит недавнее поражение от «Тоттенхэма» (0:5). Так что в осечку «Юнайтед» мы не верим.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.90.

Общий коэффициент — 5.01. 0