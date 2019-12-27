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    Продолжит ли «Ман Сити» свое победное шествие?

    Экспресс дня 27 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 27 декабря
    «Манчестер Сити»
    27 декабря в чемпионате Англии пройдет заключительный поединок 19-го тура, а в Турции и Бельгии состоятся матчи очередных игровых дней.

    «Вулверхэмптон» — «Ман Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    «Волки» с 27 очками после 18 матчей располагаются в турнирной таблице на шестой позиции, отставая от топ-4 на пять очков.

    За прошедшие две недели «Вулверхэмптон» провел две встречи. Сперва «оранжево-черные» в родных стенах уступили 1:2 «Тоттенхэму», после чего они в гостях одолели 2:1 «Норвич».

    «Манчестер Сити» идет третьим в турнирной таблице АПЛ. От второго места «горожане» отстают всего на один балл, а вот лидеру уже проигрывает 11 очков, сыграв при этом на одну встречу больше.

    Два последних поединка в Премьер-лиге они убедительно выиграли, поочередно одолев в гостях 3:0 «Арсенал», а также на дома разобрались 3:1 с «Лестером».

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    • «Сити» набрал превосходную форму и обязан брать три очка в игре с неуступчивым соперником даже на его поле.

    Ставка: победа «Ман Сити» за 1.44.

    «Антверпен» — «Андерлехт»

    Футбол. Чемпионат Бельгии. 20-й тур

    «Антверпен» проводит хороший сезон, идя на втором месте после 20 туров в бельгийском первенстве, но безнадежно отстает от лидера.

    На данный момент у команды 9-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В прошлом туре была ничья с «Сент-Трейденом» (1:1).

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    «Андерлехт» пока провально проводит сезон, занимая всего десятое место, уступая зоне плей-офф пять баллов.

    В предыдущем матче первенства «лилейно-белые» в родных стенах одолели «Генк» (2:0), т.с. прервав серию из четырех матчей без побед в чемпионате страны.

    В текущем чемпионате «Антверпен» дома еще не проигрывал. И с кризисным соперником должен продлить эту серию.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    «Бешикташ» — «Генчлербирлиги»

    Футбол. Чемпионат Турции. 17-й тур

    «Бешикташ» после 16 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от второй строки на три очка.

    В двух последних встречах «черные орлы» поочередно проиграли дома 0:2 «Ени Малатьяспору» и в гостях 1:3 «Фенербахче». Этими поражениями они прервали свою 6-матчевую победную серию в турецком первенстве.

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    «Генчлербирлиги» идет только на 13 позиции в турецком чемпионате, опережая зону вылета всего лишь на четыре балла.

    Команда из Анкары в предыдущих семи турах первенства проиграла только в гостях «Фенербахче» (2:5). В своем последнем матче она сыграла дома вничью с лидирующем «Сивасспором» (2:2).

    Прогнозируем, что «орлы» прервут свою серию из поражений и продолжат борьбу за медалями турецкого первенства.

    Ставка: победа «Бешикташа» за 1.50.

    Общий коэффициент — 2.80. 0

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