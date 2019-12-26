Экспресс дня 26 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 26 декабря, в английской Премьер-лиге пройдут поединки 19-го игрового дня.

«Лестер» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Перед стартом 19-го тура «Лестер» с 39 очками идет вторым в турнирной таблице АПЛ, но перевес над третьим «Ман Сити» составляет лишь один балл.

После серии из восьми побед подряд, «лисы» в последних двух турах набрали только один пункт. Сначала в родных стенах они поделили очки с «Норвичем» (1:1), а затем проиграли на выезде «Манчестер Сити» (1:3).

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, опережая ближайшего противника на десять очков при игре в запасе.

В своем последнем поединке Премьер-лиги «красные» дома одолели 2:0 «Уотфорд», а накануне они стали победителями Клубного чемпионата мира, обыграв в финале по итогам овертайма бразильский «Фламенго» — 1:0.

При своих зрителях «лисы» дадут бой лидеру первенства. Рекомендуем поставить на хозяев с форой.

Ставка: победа «Лестера» с форой (+1,5) за 1.30.

«Челси» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

«Челси» с 32 баллами расположился на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, опережая пятое место на четыре балла.

Переиграв в гостях в последнем туре чемпионата страны «Тоттенхэм» со счетом 2:0, «синие» т.с прервали серию из двух матчей в Премьер-лиге.

С 18 баллами «Саутгемптон» находится на 17-й строке в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь на расстоянии одной победы от зоны вылета.

«Святые» также смогли прервать свою 2-матчевую проигрышную серию, одолев в минувшем игровом дне в Бирмингеме «Астон Виллу» со счетом 3:1.

На своей арене «аристократы» не должны испытать проблем с одним из аутсайдеров лиги.

Ставка: победа «Челси» за 1.37.

«Тоттенхэм» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» с 26 баллами находится на седьмой строке, отставая от топ-4 на шесть пунктов.

В прошлом туре дружина Моуринью на своей арене уступили «Челси» (0:2), прервав т.с. серию из двух викторий в чемпионате страны.

Все прогнозы на АПЛ

«Брайтон» с 20 зачетными пунктами находится на 13 позиции в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета команда опережает всего на пять баллов.

На данный момент у «чаек» 3-матчевая безвыигрышная серия, где они сперва дважды сыграли вничью, а в прошлом туре дома уступили «Шеффилд Юнайтед» — 0:1.

«Шпоры» должны реабилитироваться после поражения от «Челси». Теперь они не допустят осечки.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.55.

Общий коэффициент — 2.76. 0