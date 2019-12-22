Экспресс дня 22 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 22 декабря, в чемпионатах Англии и Испании пройдут поединки 18-го игрового дня.

«Тоттенхэм» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

«Тоттенхэм» с 26 очками после 17 туров идет на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от четвертой строчки всего на три балла.

«Шпоры» в последних пяти матчах чемпионата смогли выиграть в четырех из них при одном поражении. В своей последней игре они на выезде одолели крепкий «Вулверхэмптон» (2:1).

«Челси» имеет в своей копилке 30 очков и удерживает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.

В пяти предыдущих матчах АПЛ «аристократы» четырежды уступали при одной победе (одолели дома 2:1 «Астон Виллу»). В прошлом туре «синие» неожиданно дома проиграли «Борнмуту» (0:1).

«Тоттенхэм» в отличие от «Челси» находится на подъеме, прогнозируем, что на своей арене «шпоры» не проиграют.

Ставка: 1Х за 1.45.

«Реал» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

«Реал» с 36 пунктами находится на втором месте в турнирной таблице Примеры, уступая первой «Барселоне» только по разнице мячей.

«Сливочные» не знают горчи поражений уже в 12 поединках с учетом всех турниров, сведя последние две игры вничью: с каталонцами в гостях 0:0 и на выезде 1:1 с «Валенсией».

«Атлетик» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает восьмую позицию, имея в своем активе 27 очков, от четвертого места команда отстает всего на три балла.

За минувшие пять туров испанского первенства баски проиграли только раз, на выезде уступив «Бетису» (2:3). В 17 туре Ла Лиги они на своей арене поделили очки с «Эйбаром» (0:0).

Прогнозируем, что на своем поле «Королевский клуб» все же сможет добыть три очка в игре с очень неуступчивым соперником.

Ставка: победа «Реала» за 1.37.

«Бетис» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 18-й тур

На данный момент у «Бетиса» 5-матчевая беспроигрышная серия, где севильцы смогли выиграть в четырех из них при одном ничейном исходе. В минувшем туре они сыграли 2:2 на выезде с «Эспаньолом».

В турнирной таблице чемпионата Испании «зелено-белые» с 23 баллами находятся на 12 позиции, но отставание от шестой строки составляет всего пять пунктов.

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«Атлетико» на данный момент находится на пятой позиции в Примере, уступая четвертой строке всего лишь один пункт.

«Матрасники» в прошлом туре обыграли дома 2:0 «Осасуну», а перед этим расписали мировую 0:0 с «Вильярреалом» на его территории.

Хотя «Бетис» в последнее время и не проигрывает, но в игре с фаворитом у него не так много шансов на викторию. Предлагаем поставить на Х2.

Ставка: Х2 за 1.30.

Общий коэффициент — 2.58. 0