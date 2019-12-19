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    Будут ли проблемы у «Порту» в Кубке Португалии?

    Экспресс дня 19 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 19 декабря
    «Порту»
    19 декабря в Португалии, Испании и Бельгии пройдут кубковые поединки.

    «Порту» — «Санта-Клара»

    Футбол. Кубок Португалии. 1/8 финала

    «Порту» прошел в этом Кубке Португалии уже два раунде, где одержал две «сухии» крупные победы. В чемпионате страны «драконы» идут вторыми в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре очка.

    На внутренней арене в текущем сезоне «сине-белые» проиграли лишь раз, уступив еще в первом туре португальского первенства. В последнем своем матче они дома разгромили «Тонделу» со счетом 3:0.

    «Санта-Клара» также преодолела два этапа, поочередно разгромив 4:1 «Лейшойнш» и 3:0 «Оливейренсе». В чемпионате Португалии команда занимая 15-е место, находясь в трех очках от зоны вылета.

    В чемпионате страны «Санта-Клара» не может победить уже в семи матчах подряд. Накануне она была разгромлена на своей территории «Спортингом» (0:4).

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    • «Порту» является безоговорочным фаворитом в этой паре, и вряд ли что помешает хозяевам выиграть еще в основное время.

    Ставка: победа «Порту» в основное время за 1.23.

    «Андерлехт» — «Брюгге»

    Футбол. Кубок Бельгии. 1/4 финала

    «Андерлехт» с большим трудом добрался до четвертьфинала Кубка, одержав победы по 3:2 над «Беерсхот» и «Мускроном».

    В чемпионате страны клуб из Брюсселя идет только десятым, отставая от топ-6 на восемь очков. На прошедших выходных он сыграл 1:1 в Льеже с местным «Стандардом».

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    «Брюгге» также прошел в кубковом соревновании два раунда. В 1/8 финала он только пенальти преодолел «Остенде».

    В чемпионате страны «черно-синие» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая второе место уже на восемь очков. Накануне они дома разгромили 3:0 «Мехелен», т.с. выиграв в первенстве в четвертом туре подряд.

    «Андерлехт» постарается спасать сезон через Кубок. Поэтому рекомендуем поставить на хозяев, но с форой.

    Ставка: победа «Андерлехта» с форой (+2) за 1.33.

    «Бесерриль» — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Кубок Испании. 1/64 финала

    «Бесерриль», представляющий четвертый по рангу дивизион Испании, преодолел уже один раунд, где минимально переиграл команду своей лиги.

    В Терсера-Дивизионе команда после 13 матчей идет в зоне вылета, уступая безопасной позиции всего один балл.

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    Сан-себастьянцы только с этого этапа вступают в борьбу за Кубок Короля. В Примеры они идут шестыми, уступая топ-4 только два очка.

    В своем последнем матче «Сосьедад» на своей арене побелил очки с «Барселоной» (2:2), обменявшись с каталонцами мячами в каждом из таймов.

    «Сосьедад» должен без проблем разобраться с представителем четвертой лиги даже на его поле.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой (- 1,5) за 1.35.

    Общий коэффициент — 2.20. 0

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