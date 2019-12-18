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    Сможет ли «Реал» выстоять на «Камп Ноу»?

    Экспресс дня 18 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 18 декабря
    Карим Бензема
    В среду, 18 декабря, состоится битва «Барселоны» и «Реала», а также игра «Ливерпуля» на Клубном чемпионате мира и поединок «Ювентуса» в Серии А.

    «Барселона» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 10-й тур

    Игра была перенесена из-за протестов в Каталонии. В настоящий момент «Барса» имеет 35 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

    Каталонцы одержали 11 побед при двух ничьих и трех поражениях. На прошлых выходных подопечные Эрнесто Вальверде прервали серию из четырех побед, не сумев победить «Реал Сосьедад» на выезде — 2:2.

    В ЛЧ при этом у каталонцев все хорошо. «Барса» набрала 14 очков и вышла с первого места в группе F в плей-офф. «Эль Класико» пропустит форвард Усман Дембеле.

    Все прогнозы на футбол

    «Реал» занимает второе место и отстает от каталонцев только по дополнительным показателям, одержав 10 побед при пяти ничьих и одном поражении. В прошлые выходные команда Зинедина Зидана избежала поражения от «Валенсии» (1:1) на последних секундах игры благодаря голу Карима Бензема.

    В ЛЧ «Реал» сумел выйти в 1/8 финала, но проблем у мадридцев с ПСЖ, «Брюгге» и «Галатасараем» хватало. Предстоящий матч пропустят Марсело, Лукас Васкес, Хамес Родригес и Эден Азар.

    Обе команды находятся далеко не на своем пике, поэтому явного фаворита здесь уж точно нет. Тем не менее, у «Барсы» все еще есть Месси и статистика — 4 победы в 5 матчах с «Реалом».

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.77.

    «Монтерей» — «Ливерпуль»

    Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

    В мае текущего года «Монтерей» выиграл Лигу чемпионов в зоне КОНКАКАФ, что позволило мексиканцам отобраться на клубный ЧМ.

    В национальной лиге Мексики команда не проигрывает больше двух месяцев. Перед ЧМ «бело-синие» вышли в финал мексиканской Апертуры. В 1/4 финала ЧМ «Монтерей» одолел катарский «Аль-Садд» — 3:2. Игра проходила в целом под контролем мексиканцев.

    «Ливерпуль» стал участником турнира после победы в Лиге чемпионов. В АПЛ «красные» не проигрывают уже почти год, а последнее поражение было в Лиге чемпионов против «Наполи» (0:2) еще в сентябре.

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    В Премьер-лиге команда Юргена Клоппа имеет пять подряд побед — в прошлом туре был повержен «Уотфорд» (2:0). Также Клопп отправил молодежный состав на игру с «Астон Виллой» в 1/4 финала Кубка Лиги, а основа сыграет с «Монтерреем».

    Вряд ли плотный график помешает мерсисайдцам показать свой класс. Соперник уступает по всем статьям, а звезды «красных» обязательно решат вопрос выхода в финал.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой -1,5 гола за 1.63.

    «Сампдория» — «Ювентус»

    Футбол. Серия А. 17-й тур

    Генуэзцы набрали 15 очков и занимают 16-е место в чемпионате — совсем близко к зоне вылета.

    4 декабря команда прервала шестиматчевую серию без побед, одолев СПАЛ со счетом 1:0. Затем были ничья и победа и два поражения от «Кальяри» — в чемпионате (3:4) и Кубке (1:2). В прошлом туре команда Раньери разобралась с «Дженоа» — 1:0.

    «Ювентус» за 16 туров набрал 39 очков и по дополнительным показателям опережает «Интер», занимая первое место в Серии А.

    После осечки против «Лечче» (1:1) команда Маурицио Сарри выдала серию из шести побед подряд. Декабрь «Юве» начал с ничьи против «Сассуоло» (2:2) и поражения от «Лацио» (1:3).

    В Лиге чемпионов «Юве» одолел «Байер» (2:0), а затем прервал серию неудач в чемпионате победой над «Удинезе» — 3:1.

    «Ювентусу» нельзя терять очки в борьбе с «Интером», а небольшая игровая яма у туринцев уже позади.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.57.

    Общий коэффициент — 4.52. 0

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    Экспресс дня 18 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.52
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