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    Сыграют ли удачно «Краснодар» и ЦСКА после ЛЕ?

    Экспресс дня 2 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 2 декабря
    «Краснодар»
    2 декабря пройдут заключительные матчи очередных туров в чемпионатах России и Германии.

    «Краснодар» — «Тамбов»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    «Краснодар» с 33 очками идет четвертым в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от второй строчки только на один балл.

    «Быки» в чемпионате уже семь туров идут без поражений, но сыграв за этот период четыре раза вничью. В прошлом туре РПЛ они в Туле переиграли 2:1 местный «Арсенал», а накануне в рамках Лиги Европы дома одолели «Базель» со счетом 1:0.

    У «Тамбова» на счету находится 17 зачетных баллов, которые позволяют команде находится на 15-я строчка в чемпионате России.

    Поражением от «Локомотива» (2:3) в прошлом туре РПЛ, «волки» прервали свою победную 3-матчевую серию, где они забили семь мячей, а пропустили только два.

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    • Даже несмотря на непростой поединок в Лиге Европы, «Краснодар» просто обязан брать три очка в игре с аутсайдером.

    Ставка: победа «Краснодара» за 1.44.

    ЦСКА — «Арсенал» Тула

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    «Армейцы» после 17 туров идут третьими в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на шесть очков.

    У московской команды на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия. В последнем игровом дне чемпионата она дома одолела 1:0 «Крылья Советов», а накануне в Лиге Европы сыграла вничью с «Лудогорцем» (1:1), и уже точно в группе остается на последней строчке.

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    «Арсенал» в турнирной таблице чемпионата России располагается на девятой позиции, отставая от шестой строки на три балла.

    Последние две игры в российском первенстве «канониры» проиграли, поочередно уступив на своей территории 0:1 «Зениту» и 1:2 «Краснодару».

    Прогнозируем, что один из лидеров чемпионата России на своем поле как минимум не проиграет дома середняку первенства.

    Ставка: 1Х за 1.20.

    «Майнц» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 13-й тур

    На счету у «Майнца» находится 12 очков в копилке, которые позволяют команде находится в турнирной таблице лишь на 14 строчке, опережая только на балл опасную зону.

    В прошлом туре Бундеслиги «05» неожиданно на выезде разгромили «Хоффенхайм» со счетом 5:1, а перед этим проиграли в гостях 0:8 «РБ Лейпцигу» и дома 2:3 «Униону».

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    «Айнтрахт» в немецком первенстве идет на десятой строчке, отставая от шестого места всего на три балла.

    Пару дней назад «орлы» в Лиге Европы на выезде одолели лондонский «Арсенал» со счетом 2:1, прервав т.с. свою 3-матчевую проигрышную серию, где два поединка пришлись на игры БЛ.

    Оба коллектива зачастую играют результативно. Ожидаем, что предстоящий поединок этих команд тоже выйдет «верховым».

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.27.

    Общий коэффициент — 2.19 0

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