Экспресс дня 29 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 29 ноября, в чемпионатах Франции, Германии и Испании пройдут стартовые поединки очередных туров.

«Марсель» — «Брест»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 15-й тур

Перед стартом 15 тура, «Марсель» идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 25 очков. Опережает своих преследователей на один балл, отстает от первого ПСЖ — на восемь.

На данный момент у «бело-голубых» серия из трех викторий кряду, где они поочередно одолели дома по 2:1 «Лилль» и «Лион», а также 2:0 «Тулузу» на выезде.

«Брест» с 18 баллами после 14 матчей расположился на 13 позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая опасную зону всего на четыре пункта.

У «красно-белых» сейчас 3-матчевая безвыигрышная серия во французском первенстве, в которой они сперва дважды проиграли, а в последнем туре сыграли вничью с «Нантом» (1:1) дома.

Прогнозируем, что «южане» смогут продлить свою победную серию, одолев дома середняка лиги.

Ставка: победа «Марселя» за 1.50.

«Сельта» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 15-й тур

«Небесно-голубые» в последнем туре Примеры смогли обыграть в гостях «Вильярреал» со счетом 3:1 и прервали т.о. свою 5-матчевую проигрышную серию.

Правда эта виктория не позволила клубу из Виго покинуть зону вылета, но позволила сократить отставание от безопасной позиции до двух пунктов.

У «Вальядолида» на счету находится 17 очков, с которыми команда идет на 14 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета на пять баллов.

За последние четыре встречи в испанском чемпионате «пусела» выиграла раз при трех поражениях. Обе выездные игры в этот период она проиграла с крупным счетом.

Прогнозируем, что «Сельта» на своей территории сможет пополнить свою копилку хоть какими-то баллами в игре с соперником своего уровня.

Ставка: 1Х за 1.23.

«Шальке» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 13-й тур

«Шальке» с 22 баллами после 12 туров идет в лидирующей зоне, уступая лидеру немецкого первенства всего три очка.

На данный момент у «кобальтовых» 5-матчевая беспроигрышная серия, где они три игры выиграли и дважды сыграли вничью. В последнем своем матче команда обыграла в гостях «Вердер» (2:1).

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Абсолютный новичок немецкой элиты в 12 поединках смог набрать 16 очков и идет на 11 месте в турнирной таблице БЛ.

У «Униона» сейчас очень удачный период, где он выиграл четыре игры с учетом всех турниров. А в последнем туре команда смогла дома положить на лопатки лидера чемпионата — «Боруссию» М (2:0).

Обе команды играют довольно-таки результативно. Прогнозируем, что и этот поединок будет с забитыми мячами.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.27.

Общий коэффициент — 2.34 0