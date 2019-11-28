Экспресс дня 28 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 28 ноября, пройдут поединки предпоследнего тура во втором по значимости еврокубке.

«Краснодар» — «Базель»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

«Краснодар» в турнирной таблицы группы С находится на третьей позиции, с шестью очками в копилке. Такое же количество балов имеет и второй «Хетафе». «Быки» начали выступление в ЛЕ с двух поражений кряду: от нынешнего оппонента (0:5) и от испанцев (1:2).

Далее краснодарцы дважды обыграли «Трабзонспор» (2:0 и 3:1). Накануне «черно-зеленые» одолели тульский «Арсенал» (2:1) в РПЛ, т.с. доведя свою серию до семи игр без поражений, и идут в турнирной таблице четвертыми.

«Базель» с десятью баллами возглавляет квартет и уже обеспечил себе участие в плей-офф ЛЕ. Единственная потеря очков в этом турнире состоялась в гостевой встрече с «Трабзонспором» (2:2).

В чемпионате Швейцарии «красно-синие» на выходных уступили в гостях «Серветту» 0:2, и занимает вторую строчку.

Российскому коллективу для выхода в следующий раунд необходима только победа. Прогнозируем, что «быки» ее добудут, но перестрахуемся и поставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Краснодара» с форой 0 за 1.35.

ЦСКА — «Лудогорец»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

ЦСКА занимает последнее место в группе, имея в своем активе только один пункт. Этот балл команда набрала в прошлом туре, когда на выезде разошлась миром с «Ференцварошем» (0:0).

Другие три поединка «армейцы» в этом турнире проиграли. Накануне в чемпионате России минимально одолели «Крылья Советов» (1:0). В турнирной таблице РПЛ они идут третьими.

У «Лудогорца» на счету числится шесть очков и вторая строчка в группе. Все эти баллы болгары набрали в первых двух турах, поочередно одолев нынешнего оппонента (5:1) и «Ференцварош» (3:0).

После чего «орлы» дважды проиграли «Эспаньолу» (0:1 и 0:6). В чемпионате Болгарии «Лудогорец» с большим отрывом возглавляет турнирную таблицу.

У ЦСКА почти нет шансов на плей-офф, но все же взять реванш за поражение в первом круге «армейцы» должны.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.

«Севилья» — «Карабах»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

«Севилья» в Лиге Европы показывает 100% результат, и уже гарантировала себе первую позицию в группе. Три из четырех викторий испанцы одержали с крупным счетом.

Накануне севильцы в Примеры обыграли 1:0 «Вальядолид», т.с. продлив серию без поражений до восьми матчей. В турнирной таблице Ла Лиги они идут на третьей позиции.

Календарь и таблица Лиги Европы

У «Карабаха» в копилке находится четыре очка, с которыми он идет третьим в группе, уступая второму АПОЭЛю только по дополнительным показателям.

Своему главному конкуренту «скакуны» проиграли в прошлом туре на выезде 1:2, а на своем поле они с киприотами разошелся миром 2:2. Переиграть удалось только «Дюделандж» в гостях (4:1).

Даже не основным составом, «Севилья» на своем поле должна одолеть значительно уступающего в классе соперника.

Ставка: победа «Севильи» за 1.44.

Общий коэффициент — 4.08 0