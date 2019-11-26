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    «Локомотив» — «Байер»: битва за евровесну

    Экспресс дня 26 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 26 ноября
    Игроки «Локомотива»
    Во вторник, 26 ноября, состоятся поединки первой части пятого тура в самом престижном футбольном турнире Европы.

    «Локомотив» — «Байер»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Железнодорожники» с тремя пунктами идут третьими в группе D. Эти баллы москвичи набрали с предстоящим соперником, обыграв его 2:1 в гостях в первом туре. Далее команда Семина только проигрывала.

    На своем поле она уступила 0:2 «Атлетико», а также дважды по 1:2 была слабее «Ювентуса». В чемпионате России «красно-зеленые» накануне прервали свою серию из трех встреч без побед, одолев на выезде «Тамбов» (3:2).

    У «Байера» в копилке также находится три очка, но команда замыкает свой квартет, уступая по личным встречам россиянам. Заработали эти очки «аптекари» в прошлом туре, одолев в родных стенах 2:1 «Атлетико».

    До этого «фармацевты» только проигрывали, уступив 0:1 «матрасникам», а также 0:3 в Турнире «Ювентусу» и «Локо» дома (1:2). В немецком чемпионате леверкузенцы выступает неудачно, находясь в середине турнирной таблицы. Накануне они в родных стенах разошлись миром с «Фрайбургом» — 1:1.

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    • Прогнозируем, что «Локомотив» сможет не проиграть немцам на своей арене, т.с. сделав весомую заявку на евровесну.

    Ставка: 1Х за 1.79.

    «Манчестер Сити» — «Шахтер»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Ман Сити» в четырех матчах набрал 10 очков и возглавляет квартет С, опережая 2-3 место на пять пунктов. Единственная потеря баллов состоялась в минувшем игровом дне в Италии, где «горожане» сыграли вничью с «Аталантой» (1:1).

    Три других встречи они выиграли, поочередно одолев своего предстоящего противника в гостях (3:0), загребское «Динамо» (2:0) и «Аталанту» (5:1). Накануне команда Гвардиолы обыграла в матче АПЛ «Челси» (2:1), и идет только третьей, уже много проигрывая лидеру.

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    В копилке «горняков» находится пять очков, с которыми они располагаются на втором месте в своем квартете. «Шахтер» после проигрыша в первом туре «Ман Сити» (0:3), далее не проигрывает в ЛЧ, сумев сначала обыграть в гостях 2:1 «Аталанту», после чего разошелся дважды миром с загребцами (2:2 и 3:3).

    В чемпионате Украины «оранжево-черные» накануне в домашнем поединке разгромили «Львов» со счетом 4:1, и продолжают с большим отрывом возглавлять турнирную таблицу.

    «Сити» без особых проблем на выезде крупно обыграл «Шахтер», и в родных стенах англичане также не должны иметь проблем с чемпионом Украины.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.25.

    «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

    «Тоттенхэм» с семью очками идет в группе В вторым, и еще не гарантировали себе путевку в плей-офф. Начал турнир с ничьей с предстоящим противником (2:2), потом в родных стенах был разгромлен «Баварией» (2:7), после чего дважды обыгрывал «Црвена Звезду» (5:0 и 4:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На прошлой неделе у «шпор» произошла рокировка на тренерском мостике. Вместо Почеттино пришел Моуринью, что сразу принесло результат. Лондонский клуб сумел прервать серию из пяти матчей без побед, обыграв в гостях «Вест Хэм» (3:2).

    «Олимпиакос» занимает последнее место в своем квартете, имея на своем счету всего один балл. «Легенды» эти очки набрали в домашней игре с «Тоттенхэмом» (2:2), после чего уступили на выезде 1:3 «Црвена Звезде» и дважды проигрывали «Баварии» (2:3 и 0:2). В чемпионате Греции «Оли» идет без поражений, лидируя в турнирной таблице.

    Смена тренера положительно сказалась на игре «шпор» в АПЛ. Думаем, что и в ЛЧ они продолжат свой победный запал.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.29.

    Общий коэффициент — 2.88 0

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