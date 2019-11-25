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    Прервет ли «Астон Вилла» свою неудачную серию

    Экспресс дня на 25 ноября. Прогнозы и ставки на футбол и хоккей

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня на 25 ноября
    Футболисты «Астон Виллы»
    В понедельник состоится ряд поединков. В АПЛ «Астон Вилла» примет «Ньюкасл». В Серии А СПАЛ сыграет с командой «Дженоа». В КХЛ СКА снова встретится с «Куньлунь Ред Стар».

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

    АПЛ. 13 тур

    «Астон Вилл» находится возле зоны вылета. Хозяевам нужны очки, но у них пока что не получается их набирать. Команда потерпела три поражения кряду. «Львы» проиграли «Вулверхэмптону» 2:1, «Ливерпулю» 1:2 и «Ман Сити» 3:0.

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    • У «Ньюкасла» ситуация полегче. Команда на 13 месте. «Сороки» не проигрывали в трех последних матчах. Серия началась с ничьи в игре с «Вулверхэмптоном» 1:1. В позапрошлом туре коллектив выиграл у «Вест Хэма» 2:3 и в прошлый раз «полосатые» обыграли «Борнмут».

    Гости потеряли Ласселласа и Лонгстаффа. Это два важных футболиста команды. Так что в этом плане у «Астон Виллы» есть преимущество. Тем более дома «Вилла» играет неплохо.

    Ставка — фора 1 (0) за 1.55.

    СПАЛ — «Дженоа»

    Серия А. 13 тур

    СПАЛ находится в зоне вылета. За 12 матчей команда набрала всего 8 очков. На данный момент клуб имеет в чемпионате 5-матчевую серию поражений. К тому же у хозяев 3-матчевая безголевая серия. Из последних результатов — 0:0 с «Удинезе», 0:1 с «Сампдорией» и 1:0 с «Миланом».

    «Дженоа» опережает СПАЛ на один пункт. Поражение может закинуть команду в зону вылета. Гости проиграли 2 из 3 последних матчей в чемпионате. В трех играх кряду коллектив оставался без побед — 0:0 с «Наполи», 1:3 с «Удинезе» и 2:1 с «Ювентусом».

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    Для СПАЛа это шанс выбраться из зоны вылета. Для «Дженои» главное не допустить попадания туда. Считаем, что у гостей больше шансов. Они все-таки забивали в прошлых матчах в отличие от соперника.

    Ставка — Х2 за 1.52.

    СКА — «Куньлунь РС»

    КХЛ. Регулярный чемпионат

    СКА продолжает победную серию. Сейчас она насчитывает 5 поединков. В прошлый раз команда обыграла «Северсталь» со счетом 5:2. Две игры назад СКА уже выигрывал у «Куньлунь» 2:3.

    Гости выиграли 0:2 у «Нефтехимика» в прошлом матче. А перед этим они проиграли «Салават Юлаев» 1:0. Сейчас «Куньлунь» занимает 10 место в группе «Востока».

    СКА имеет отличную форму. Так что в победе команды мы не сомневаемся.

    Ставка — П1 за 1.49.

    Итоговый коэффициент — 3.51. 0

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