Экспресс дня 24 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 24 ноября, состоялся очередные матчи в чемпионатах России и Украины.

«Динамо» Киев — «Мариуполь»

Футбол. УПЛ. 15-й тур

Киевляне идут четвертыми в турнирной таблице УПЛ, набрав 27 очков и отставая от лидирующего «Шахтера» на 16 пунктов. При этом дончане свой матч в этом туре уже выиграли.

До прошлого тура динамовцы имели серию без поражений, которая стартовала еще в середине сентября. Прервать ее удалось «Шахтеру» в Харькове — 1:0, а поединок завершился расистским скандалом и наказанием для киевлян — игра без болельщиков и штраф 500 тысяч гривен.

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При этом зрители все равно посетят матч, так как клуб будет обжаловать это решение УАФ. Во время международной паузы «Динамо» разбило «Оболонь-Бровар» — 5:0. В Лиге Европы киевляне последние три поединка сыграли вничью.

«Мариуполь» не имеет большого количества сборников и просто отдыхал. Команда идет шестой после 14 туров в таблице УПЛ. Подняться выше будет сложно, так как «Александрия» уже оторвалась на семь очков. В последних пяти матчах азовцы одержали три победы, один раз проиграли и однажды сыграли вничью. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Карпатами» — 2:0.

«Мариуполь» всегда выкладывается на все сто в играх с «Динамо» — это противостояние имеет особенный наказал в чемпионате из-за плотном сотрудничества «моряков» в «Шахтером». Ожидаем, что киевляне победят, но будет сложно.

Ставка: тотал матча меньше 3 голов за 1.73.

ЦСКА — «Крылья Советов»

Футбол. РПЛ. 17-й тур

«Армейцы» идут четвертыми в РПЛ, набрав 30 очков и отставая от лидера на шесть пунктов. В конце октября ЦСКА уступил московскому «Динамо» со счетом 0:1, после чего «красно-синие» провели четыре поединка, в которых праздновали две победы при двух ничьих.

Сначала были ничьи с «Зенитом» (1:1) в РПЛ и «Ференцварошем» (0:0) в Лиге Европы. Далее москвичи одолели «Уфу» (1:0) в Кубке России, а также «Сочи» (3:2) в Премьер-лиге.

«Крылья» идут 12-ми в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков и опережая зону вылета всего на один пункт. Самарцы не могут победить в трех играх подряд, уступив дважды при одной ничье. Команда уступила «Зениту» (0:2) и «Спартаку» (0:2), а также сыграла вничью с «Рубином» — 0:0.

В восьми матчах на выезде «Крылья Советов» добыли три победы при одной ничьей и четырех поражениях. В первом круге самарцы победили ЦСКА, но теперь ждем реванша от «армейцев».

Ставка: победа ЦСКА за 1.47.

«Арсенал» Тула — «Краснодар»

Футбол. РПЛ. 17-й тур

Туляки в последних пяти матчах уступили лишь однажды — дома «Зениту» со счетом 0:1. Также в Москве команда разобралась со «Спартаком» (1:0). Еще три поединка завершились вничью.

Перед 17-м туром «Арсенал» идет седьмым, набрав 19 очков. Отставание от «Спартака» составляет один пункт. В восьми домашних поединках сезона тульская команда одержала всего две победы при трех ничьих и трех поражениях.

«Краснодар» набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков. При этом «быки» имеют серию из семи поединков без поражений — три победы и четыре ничьи. В последнем туре «Краснодар» в Москве поделил очки с «Локомотивом» — 1:1.

Восемь выездных встреч этого розыгрыша РПЛ принесли краснодарцам три победы, три ничейных исходи и два поражения. «Арсенал» является для «Краснодара» удобным соперником — четыре победы подряд «всухую».

Ставка: победа «Краснодара» с форой 0 за 1.44.

Общий коэффициент — 3.66. 0