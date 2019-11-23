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    «Барселона», «Бавария» и «Зенит» одержат дежурные победы

    Экспресс дня 23 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 23 ноября
    «Барселона»
    В субботу, 23 ноября, в чемпионатах Испании, Германии и России пройдут поединке очередных туров.

    «Леганес» — «Барселона»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

    «Леганес» — главный аутсайдер чемпионата Испании. За 13 матчей первенства команда набрала всего шесть очков и плотно засела на дне турнирной таблицы.

    «Зелено-белые» в этом сезоне одержали всего лишь одну победу, обыграв дома 1:0 «Мальорку». В своей последней игре они неожиданно сыграли вничью 1:1 на выезде с «Реал Сосьедадом».

    «Барселона» является лидером испанского чемпионата, набрав в 12 поединках 25 очков. Второй «Реал» каталонцы опережают только по дополнительным показателям.

    За последние три игры «сине-гранатовые» добыли лишь одну викторию, переиграв в последнем туре первенства дома «Сельту» (4:1). А до этого они проиграли в Ла Лиге 1:3 «Леванте» и сыграли вничью со «Славией» в ЛЧ (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Прогнозируем, что лидер испанского первенства легко разберется с аутсайдером, обыграв его с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.71.

    «Фортуна» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 12-й тур

    «Фортуна», которая слабо начала этот чемпионат, в последнее время наладила свою игру и поднялась на 13 строчку в турнирной таблице БЛ, имея на своем счету 11 баллов.

    За последние четыре игры чемпионата команда проиграла всего одну, оказавшись слабей в гостях «Падерборна» (0:2), а также дважды в родных стенах добивался побед, а в своем последнем матч на выезде разошлась миром с «Шальке» — 3:3.

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    «Бавария» по итогам 11 туров набрала 21 очко и идет третьей в турнирной таблице Бундеслиги, уступая первой позиции четыре пункта.

    В прошлом туре мюнхенцы одержали крупную викторию в родных стенах над «Боруссией» Д со счетом 4:0, а до этого было крупное поражение на выезде от «Айнтрахта» (1:5).

    Предлагаем в этом поединке ставить на победу гостей, которые продолжают отыгрывать отставание от лидера.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.25.

    «Рубин» — «Зенит»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    «Рубин» с 17 очками в турнирной таблице Премьер-лиги располагается только на 13 позиции, но шестому месту он проигрывает всего четыре балла.

    У казанского коллектива на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, четыре из которых были завершены нулевыми ничьими, после чего казанцы в родных стенах уступили московскому «Динамо» со счетом 0:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    «Зенит» является лидером российской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    Питерская команда за последние пять встреч в чемпионате добилась четырех викторий и сыграли вничью с ЦСКА (1:1). В прошлом туре «сине-бело-голубые» в Туле одолели местный «Арсенал» — 1:0.

    Прогнозируем, что лидер российского первенства добудет победу в Казани и сохранит комфортный отрыв от конкурентов.

    Ставка: победа «Зенита» за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.20 0

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