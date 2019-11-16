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    Россия примет Бельгию, Нидерланды и Германия поборются за первое место в группе

    Экспресс дня на 16 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня на 16 ноября
    Артем Дзюба
    16 ноября состоятся матчи 9 тура отборочного раунда Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Германия примет Белоруссию, а Северная Ирландия встретится с Нидерландами.

    Россия — Бельгия

    Евро-2020, квалификация

    Россия уже обеспечила себе выход из группы. Матч с Бельгией будет больше похож на борьбу за престиж. Команда проиграла лишь раз и как раз бельгийцам. После 7 игр кряду подопечные Черчесова набирали по три балла. В прошлый раз они выиграли у 0:5 у Кипра, а перед этим коллектив разгромил Шотландию 4:0.

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    • Бельгийцы выиграли все 8 встреч. Пропустила команда только один мяч. Его забили россияне. Так что гости не пропускают уже 7 поединков. Из последних результатов стоит выделить победу над Казахстаном (0:2) и Сан-Марино (9:0).

    Команды должны сыграть более открыто. А это в свою очередь может повлиять на результативность поединка.

    Ставка — ТБ 2.5 за 1.79.

    Германия — Белоруссия

    Евро-2020, квалификация

    Германия имеет 15 очков, как и Нидерланды. Сейчас команда находится на второй строчке и в трех баллах находится Северная Ирландия. Победа для хозяев в этом матче является обязательной. После поражения от голландцев (2:4) немцы выиграли у Северной Ирландии 0:2 и Эстонии 0:3.

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    Белоруссии уже ничего не светит. К тому же команда не смогла выиграть в двух последних встречах, сыграв вничью 0:0 с Эстонией и проиграв 1:2 Нидерландам. Белорусы имеют отрицательную разницу голов (-8) и всего одну победу в активе.

    Немецкая команда будет играть только на победу. Для нее это очень важно, так вполне можно рассчитывать на успех «орлов».

    Ставка — Германия победит и не пропустит 1.41.

    Северная Ирландия — Нидерланды

    Евро-2020, квалификация

    В прошлый раз североирландцам удалось навязать борьбу голландцам на их домашнем стадионе. Команда чуть было не выиграла, забив первый мяч, однако спустя некоторое время она все же пропустила три раза подряд и проиграла поединок. В активе сборной 12 очков и пока что она имеет шансы на выход из группы.

    Голландцам нужна победа, поскольку от Северной Ирландии исходит потенциальная угроза, а вот немцы могут лишить «оранжевых» лидерства. Эта победа значительно успокоит подопечных Кумана и облегчит давление в следующем поединке.

    Считаем, что хозяева снова будут сильно бодаться. Они могут прибегнуть к своей старой тактике плотного футбола. Поэтому резкого старта мы не ожидаем.

    Ставка — тотал первого тайма меньше 1.5 за 1.44.

    Итоговый коэффициент — 3.63. 0

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    Экспресс дня на 16 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.63
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