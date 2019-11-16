Экспресс дня на 16 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

16 ноября состоятся матчи 9 тура отборочного раунда Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Германия примет Белоруссию, а Северная Ирландия встретится с Нидерландами.

Россия — Бельгия

Евро-2020, квалификация

Россия уже обеспечила себе выход из группы. Матч с Бельгией будет больше похож на борьбу за престиж. Команда проиграла лишь раз и как раз бельгийцам. После 7 игр кряду подопечные Черчесова набирали по три балла. В прошлый раз они выиграли у 0:5 у Кипра, а перед этим коллектив разгромил Шотландию 4:0.

Бельгийцы выиграли все 8 встреч. Пропустила команда только один мяч. Его забили россияне. Так что гости не пропускают уже 7 поединков. Из последних результатов стоит выделить победу над Казахстаном (0:2) и Сан-Марино (9:0).

Команды должны сыграть более открыто. А это в свою очередь может повлиять на результативность поединка.

Ставка — ТБ 2.5 за 1.79.

Германия — Белоруссия

Евро-2020, квалификация

Германия имеет 15 очков, как и Нидерланды. Сейчас команда находится на второй строчке и в трех баллах находится Северная Ирландия. Победа для хозяев в этом матче является обязательной. После поражения от голландцев (2:4) немцы выиграли у Северной Ирландии 0:2 и Эстонии 0:3.

Все прогнозы на Евро-2020

Белоруссии уже ничего не светит. К тому же команда не смогла выиграть в двух последних встречах, сыграв вничью 0:0 с Эстонией и проиграв 1:2 Нидерландам. Белорусы имеют отрицательную разницу голов (-8) и всего одну победу в активе.

Немецкая команда будет играть только на победу. Для нее это очень важно, так вполне можно рассчитывать на успех «орлов».

Ставка — Германия победит и не пропустит 1.41.

Северная Ирландия — Нидерланды

Евро-2020, квалификация

В прошлый раз североирландцам удалось навязать борьбу голландцам на их домашнем стадионе. Команда чуть было не выиграла, забив первый мяч, однако спустя некоторое время она все же пропустила три раза подряд и проиграла поединок. В активе сборной 12 очков и пока что она имеет шансы на выход из группы.

Голландцам нужна победа, поскольку от Северной Ирландии исходит потенциальная угроза, а вот немцы могут лишить «оранжевых» лидерства. Эта победа значительно успокоит подопечных Кумана и облегчит давление в следующем поединке.

Считаем, что хозяева снова будут сильно бодаться. Они могут прибегнуть к своей старой тактике плотного футбола. Поэтому резкого старта мы не ожидаем.