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    Сборная Англии добудет билет на Евро-2020, Португалия и Сербия оставят все на последний тур

    Экспресс дня 14 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 14 ноября
    Сборная Англии
    14 ноября состоятся первые поединки девятого тура отборочной компании к чемпионату Европы 2020 года.

    Англия — Черногория

    Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

    Перед девятым туром Англия находится на первой позиции в таблице группы А, имея в своем активе 15 очков. Для выхода в финальную часть «трем львам» нужно будет выиграть одну из двух оставшихся игр.

    В октябрьских матчах англичане сперва проиграли в Праге сборной Чехии 1:2, а через три дня рагромили в Софии национальную команду Болгарии со счетом 6:0.

    Черногорцы провалились в отборочном турнире к Евро-2020, набрав после семи сыгранных матчей всего три очка (три раза сыграв вничью).

    За всю отборочную компанию «соколы» забили только три гола, а зачетные баллы набрали только с болгарами и косоварами.

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    • Прогнозируем, что англичане феерически добудут путевку в финальную часть Евро-2020, разгромив своего оппонента во второй раз.

    Ставка: победа сборной Англии с форой (-2) за 1.39.

    Португалия — Литва

    Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

    Португальцы за два тура до концы отборочной компании идут вторыми в группе, чтобы оформить путевку на Евро им необходимо выиграть оба оставшихся матча, т.к. сербы отстают всего на балл.

    Проиграв в своей последней игре Украине (1:2), португальцы т.с. прервали 13-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась еще с ЧМ-2018.

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    Литовская сборная в этой квалификации заработала всего лишь один балл и занимает последнее место в группе.

    Этот пункт Литва заработала в домашней игре с Люксембургом (1:1). Своему предстоящему противнику литовцы проиграли на своей территории со счетом 1:5.

    Учитывая то, что фавориты будут мотивированными, предлагаем поставить на крупную победу Португалии.

    Ставка: победа сборной Португалии с форой (-2,5) за 1.35.

    Сербия — Люксембург

    Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

    Сербы идут третьими в группе, с отставание в один балл от Португалии. Верить в осечку португальцев особо не приходится (учитывая слабость соперников), поэтому «белые орлы» попытаются добыть билет на Евро-2020 через Лигу наций.

    На данный момент у Сербии 3-матчевая победная серия, в которой она обыграла своего предстоящего противника в гостях со счетом 3:1.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Люксембург заработал в текущей компании четыре балла и идет четвертым в группе В. Все эти пункты «красные львы» заработали в противостоянии с Литвой — 2:1 и 1:1.

    У люксембуржцев на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия, пять из последних которые они проиграли, забив только раз.

    Хотя сербы и зависят от результатов португальце, но аутсайдера группы они простоя обязаны обыгрывать дома.

    Ставка: победа сборной Сербии с форой (-1) за 1.23.

    Итоговый коэффициент — 2.30. 0

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