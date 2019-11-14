Экспресс дня 14 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

14 ноября состоятся первые поединки девятого тура отборочной компании к чемпионату Европы 2020 года.

Англия — Черногория

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

Перед девятым туром Англия находится на первой позиции в таблице группы А, имея в своем активе 15 очков. Для выхода в финальную часть «трем львам» нужно будет выиграть одну из двух оставшихся игр.

В октябрьских матчах англичане сперва проиграли в Праге сборной Чехии 1:2, а через три дня рагромили в Софии национальную команду Болгарии со счетом 6:0.

Черногорцы провалились в отборочном турнире к Евро-2020, набрав после семи сыгранных матчей всего три очка (три раза сыграв вничью).

За всю отборочную компанию «соколы» забили только три гола, а зачетные баллы набрали только с болгарами и косоварами.

Прогнозируем, что англичане феерически добудут путевку в финальную часть Евро-2020, разгромив своего оппонента во второй раз.

Ставка: победа сборной Англии с форой (-2) за 1.39.

Португалия — Литва

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

Португальцы за два тура до концы отборочной компании идут вторыми в группе, чтобы оформить путевку на Евро им необходимо выиграть оба оставшихся матча, т.к. сербы отстают всего на балл.

Проиграв в своей последней игре Украине (1:2), португальцы т.с. прервали 13-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась еще с ЧМ-2018.

Литовская сборная в этой квалификации заработала всего лишь один балл и занимает последнее место в группе.

Этот пункт Литва заработала в домашней игре с Люксембургом (1:1). Своему предстоящему противнику литовцы проиграли на своей территории со счетом 1:5.

Учитывая то, что фавориты будут мотивированными, предлагаем поставить на крупную победу Португалии.

Ставка: победа сборной Португалии с форой (-2,5) за 1.35.

Сербия — Люксембург

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

Сербы идут третьими в группе, с отставание в один балл от Португалии. Верить в осечку португальцев особо не приходится (учитывая слабость соперников), поэтому «белые орлы» попытаются добыть билет на Евро-2020 через Лигу наций.

На данный момент у Сербии 3-матчевая победная серия, в которой она обыграла своего предстоящего противника в гостях со счетом 3:1.

Календарь и таблица Евро-2020

Люксембург заработал в текущей компании четыре балла и идет четвертым в группе В. Все эти пункты «красные львы» заработали в противостоянии с Литвой — 2:1 и 1:1.

У люксембуржцев на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия, пять из последних которые они проиграли, забив только раз.

Хотя сербы и зависят от результатов португальце, но аутсайдера группы они простоя обязаны обыгрывать дома.

Ставка: победа сборной Сербии с форой (-1) за 1.23.

Итоговый коэффициент — 2.30. 0