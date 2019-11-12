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    Разгромит ли ЦСКА «Спартак» снова?

    Экспресс дня 12 ноября. Прогнозы и ставки на хоккей

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 12 ноября
    Хоккеисты ЦСКА
    Во вторник, 12 ноября, пройдут матчи очередного тура в Континентальной хоккейной лиге.

    «Северсталь» — «Барыс»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Северсталь» провела в нынешнем сезоне КХЛ 26 поединков, в которых набрала 21 балл. Клуб из Череповца занимает 10 строчку на Западе.

    «Стальные» на данный момент имеют серию из восьми поражений кряду. В последнем туре «Северсталь» проиграла «Ак Барсу» 0:2. На домашнем льду клуб провел 13 игр, и набрал 13 баллов.

    «Барыс» расположился на шестой строчке на Востоке. Команда из Казахстана имеет на своем счету 30 очков, которые она набрала в 24 матчах.

    У «снежных барсов» сейчас 5-матчевая безвыигрышная серия. В своей последней игре они дома проиграли ЦСКА со счетом 0:3. В гостях команда набрала 15 баллов в 11 поединках.

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    • Последние встречи этих команд выходили результативными. Предлагаем поставить на ТБ.

    Ставка: ТБ 4,0 за 1.80.

    ЦСКА — «Спартак»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    «Армейцы» занимают первое место в Западной конференции. В активе московской команды находится 39 очков, набранных ей в 25 играх.

    За последние пять встреч ЦСКА одержал только две победы и трижды проиграл. В своем последнем поединке команда проиграла на выезде «Нефтехимику» со счетом 1:4.

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    «Спартак» находится на пятой позиции в той же конференции, имея в своей копилке 30 баллов, которые клуб заработал в 26 поединках.

    Домашним поражением от «Адмирала» (3:4) в последнем туре, «красно-белые» т.о. прервали свою 6-матчевую выигрышную серию, пять из которых они выиграли в основное время.

    В этом чемпионате ЦСКА уже обыгрывал «Спартак» (9:3). Думаем, что «армейцы» снова одержат викторию.

    Ставка: победа ЦСКА в основное время за 1.36.

    «Ак Барс» — «Авангард»

    Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

    Команда из Казани с 39 очками после 25 игр возглавляет Восточную конференцию, опережая второе место, на котором находится их предстоящий противник, на пять очков.

    «Барсы» за последние пять встреч проиграли раз при четырех победах. Поражение состоялась в гостях то «Нефтехимика» (2:4), после чего на выезде одолели «Северсталь» (2:0).

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    «Авангард» на Востоке располагается на второй позиции, заработав в 25 поединках 34 зачетных балла.

    Перед перерывом на международную паузу коллектив из Омска на домашнем льду одержал виктории над «Амуром» (3:2) и московским «Динамо» (4:3). Этими победами он прервал серию из трех поражений кряду.

    На своем льду казанцы зачастуюиграют результативно. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал хозяев больше двух.

    Ставка: «Ак Барс» забьет более двух голов за 1.46.

    Итоговый коэффициент — 3.57. 0

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