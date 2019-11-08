Экспресс дня 8 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

8 ноября пройдут начнутся матчи в национальных чемпионатах России, Германии и Испании.

«Ахмат» — «Урал»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

«Ахмат» закончил первый круг чемпионата России в зоне вылета, на 15 месте. В 15 поединках грозненцы заработали 14 очков и отстают от безопасной позиции на три балла.

«Волки» не знают горечи поражений уже в трех играх кряду. Из них две они провели в чемпионате, обе закончив вничью по 1:1. В своей последней игре «зелено-белые» упустил победу в Москве над «Динамо», пропустив на последней минуте.

У «Урала» на счету числится 18 зачетных баллов, позволяющее екатеринбуржцам находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Домашним поражением от «Оренбурга» (1:2), «шмели» прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, где в рамках Премьер-лиги они в двух встречах добыли четыре пункта.

«Ахмат» на своем поле вполне может рассчитывать на очки в игре с «Уралом». Предлагаем поставить на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.30.

«Кельн» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 11-й тур

После возвращение в первую Бундеслигу «Кельн» особо не впечатляет, находясь после 10 туров в зоне вылета, заработав всего семь очков.

На данный момент у «козлов» 3-матчевая проигрышная серия, где они три забили, а пропустили аж восемь.

«Деревенские» с 17 пунктами идут девятыми в турнирной таблице чемпионата Германии, но отставание от первой позиции составляет всего пять баллов.

«Хоффенхайм» выиграл последние пять встреч во всех турнирах, отличившись за это время 12 голами, получив в свои ворота только три пробоины.

Гости набрали хорошую форму, в отличии от хозяев. Предлагаем поставить на Х2.

Ставка: Х2 за 1.52.

«Реал Сосьедад» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

Сан-Себастьянцы занимают лидирующие позиции в Примеры, имея наравне очков с «Реалом» и «Барсой», но имея на одну игру больше.

«Реал-Сосьедад» смог выиграть в трех встречах в последних четырех играх при одном поражении. Две виктории были выиграны с разницей в один мяч, еще одна — в два.

«Леганес» — главный аутсайдер текущего чемпионата Испании, имея на своем счету только пять очков, с отставание в шесть баллов от безопасной позиции.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Зелено-белые» за минувшие шесть игр Примеры проиграли в пяти из них. Выездные встречи в этом сезоне принесли «огурцам» всего один пункт.

Прогнозируем, что один из лидеров Примеры разберется в родных стенах с аутсайдером.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.70.

Общий коэффициент — 3.91. 0