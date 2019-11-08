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    «Ахмат» продлит беспроигрышную серию?

    Экспресс дня 8 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 8 ноября
    «Ахмат» закончил первый круг РПЛ в зоне вылета
    8 ноября пройдут начнутся матчи в национальных чемпионатах России, Германии и Испании.

    «Ахмат» — «Урал»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    «Ахмат» закончил первый круг чемпионата России в зоне вылета, на 15 месте. В 15 поединках грозненцы заработали 14 очков и отстают от безопасной позиции на три балла.

    «Волки» не знают горечи поражений уже в трех играх кряду. Из них две они провели в чемпионате, обе закончив вничью по 1:1. В своей последней игре «зелено-белые» упустил победу в Москве над «Динамо», пропустив на последней минуте.

    У «Урала» на счету числится 18 зачетных баллов, позволяющее екатеринбуржцам находится на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.

    Домашним поражением от «Оренбурга» (1:2), «шмели» прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, где в рамках Премьер-лиги они в двух встречах добыли четыре пункта.

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    • «Ахмат» на своем поле вполне может рассчитывать на очки в игре с «Уралом». Предлагаем поставить на 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    «Кельн» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 11-й тур

    После возвращение в первую Бундеслигу «Кельн» особо не впечатляет, находясь после 10 туров в зоне вылета, заработав всего семь очков.

    На данный момент у «козлов» 3-матчевая проигрышная серия, где они три забили, а пропустили аж восемь.

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    «Деревенские» с 17 пунктами идут девятыми в турнирной таблице чемпионата Германии, но отставание от первой позиции составляет всего пять баллов.

    «Хоффенхайм» выиграл последние пять встреч во всех турнирах, отличившись за это время 12 голами, получив в свои ворота только три пробоины.

    Гости набрали хорошую форму, в отличии от хозяев. Предлагаем поставить на Х2.

    Ставка: Х2 за 1.52.

    «Реал Сосьедад» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 13-й тур

    Сан-Себастьянцы занимают лидирующие позиции в Примеры, имея наравне очков с «Реалом» и «Барсой», но имея на одну игру больше.

    «Реал-Сосьедад» смог выиграть в трех встречах в последних четырех играх при одном поражении. Две виктории были выиграны с разницей в один мяч, еще одна — в два.

    «Леганес» — главный аутсайдер текущего чемпионата Испании, имея на своем счету только пять очков, с отставание в шесть баллов от безопасной позиции.

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    «Зелено-белые» за минувшие шесть игр Примеры проиграли в пяти из них. Выездные встречи в этом сезоне принесли «огурцам» всего один пункт.

    Прогнозируем, что один из лидеров Примеры разберется в родных стенах с аутсайдером.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.70.

    Общий коэффициент — 3.91. 0

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