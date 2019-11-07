Экспресс дня 7 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг, 7 ноября, пройдут поединки четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Краснодар» — «Трабзонспор»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

Краснодарская команда смогла обыграть своего предстоящего соперника в Турции со счетом 2:0, пробив по воротам всего два раза. Эта виктория позволила «быкам» подняться на третье место в группе, уступая второй позиции три очка.

После того поединка «Краснодар» провел две игры в чемпионате России, завершив обе вничью на своем поле. Сперва была мировая с «Оренбургом» 1:1, а потом — с «Ростовом» 2:2.

У «Трабзонспора» на счету числится всего один набранный балл и последняя позиция в квартете С. Этот пункт турки заработали в домашней игре с «Базелем» 2:2.

На данный момент у «бордово-голубых» 3-матчевая безвыигрышная серия, в которой они дважды проиграли и один матч закончили ничейным результатом.

Краснодарцам для продолжения борьбы за выход из группы необходимо брать три очка в игре турецкой командой. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Краснодара» за 1.60.

«Дюделанж» — «Севилья»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

«Дюделанж» начал групповой этап с неожиданной победы над кипрским АПОЭЛем со счетом 4:3 в гостях, после чего дважды проиграл.

Сперва он был повержен в родных стенах «Карабахом» (1:4), после чего крупно проиграл в Испании «Севильи» 0:3. С тремя баллами люксембуржцы идут третьими в группе А.

«Севилья» имеет 100% показатель на групповом этапе ЛЕ, выиграв все три поеднка с общим счетом 7:0. Испанцы поочередно одолели по 3:0 «Карабах» и «Дюделанж», а также 1:0 АПОЭЛ.

У севильцев 5-матчевая беспроигрышная серия, где они сперва трижды выиграли, а затем две игры закончили вничью. В Примере они пятые, но от первой строки их отделяет всего один пункт.

Прогнозируем, что испанцы легко одолеют люксембуржцев и в их логове. Ставим на «сухую» викторию гостей.

Ставка: «Севилья» победит и не пропустит за 1.70.

«Манчестер Юнайтед» — «Партизан»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

Манкунианцы в трех играх группы ЛЕ дважды выиграли при одной ничьей, но смогли забить в этих встречах всего лишь дважды и ни разу при этом не пропустив. По 1:0 они одолели «Астану» и своего предстоящего соперника. Ничья была с АЗ 0:0.

Отметим, что домашняя победа «МЮ» над «Партизаном» практически гарантирует «красным дьяволам» место в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Календарь и таблица Лиги Европы

После трех туров в Лиге Европы, сербы находятся на третьем месте в квартете L, имея четыре очка в копилке. Начали белградцы с домашней ничьей 2:2 против АЗ, потом на выезде одолели 2:1 «Астану», а в прошлом туре они в родных стенах минимально уступили «МЮ» 0:1.

«Партизаны» за последние пять встреч с учетом всех турниров трижды проиграли и дважды выиграли. На внутренней арене они всего лишь четвертые.

«Манчестер Юнайтед», обыгравший своего оппонента в первой игре, должен брать три очка и дома.

Ставка: победа «МЮ» за 1.44.

Общий коэффициент — 3.91. 0