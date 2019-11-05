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    Сможет ли «Барселона» реабилитироваться перед болельщиками?

    Экспресс дня 5 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 5 ноября
    Лионель Месси
    Во вторник, 5 ноября, пройдет партия матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Барселона» — «Славия»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    Каталонцы стартовали в ЛЧ с выезда в Германию и ничьи против «Боруссии» — 0:0. Во втором туре «Барса» сумела победить «Интер» — 2:1. Итальянцы держали победный счет до 58-й минуты, а затем дублем гостям ответил Луис Суарес.

    В третьем туре испанцы на выезде не без труда одолели «Славию» — 2:1.

    Проблем в игре «Барселоны» хватает, что показал прошлый тур Примеры. Каталонцы вели в счете против «Леванте», но во втором тайме за десять минут пропустили три мяча и уступили — 1:3.

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    «Славия» — настоящее открытие нынешнего сезона ЛЧ. Да, результаты пока не очень в крайне сложной группе, но своей игрой чехи заслужили уважение всей Европы. В первом туре «Славия» сыграла вничью с «Интером», а затем уступила дома «Боруссии» — 0:2. Даже перый матч с «Барсой» вполне мог привести к ничейному результату, но не повезло.

    Чехи хороши, особенно на своем поле, но сейчас команду ждет выезд на «Камп Ноу», а «Барселона» сделает все, чтобы реабилитироваться за провал против «Леванте».

    Ставка: победа «Барселоны» с форой 1,5 гола за 1.63.

    «Валенсия» — «Лилль»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    «Валенсия» в трех турах еврокубка набрала 4 очка и занимает третье место в группе H, отставая от «Челси» и «Аякса» на два пункта.

    Сначала на выезде испанцы огорчили «Челси» — 1:0, однако затем были разгромлены «Аяксом» — 0:3. В третьем туре была ничья с «Лиллем» (1:1) — французы отыгрались перед самым финальным свистком.

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    Для «Лилля» домашняя ничья в прошлом туре вовсе стала первым очком в этой группе. До этого французы уступили «Аяксу» (0:3) на выезде и дома — «Челси» (1:2). В прошлом туре Лиги 1 команда на выезде уступила «Марселю» — 1:2.

    В родных стенах «оранжевые» возьмут игру под собственный контроль, что позволит им зацепиться за желаемый результат.

    Ставка: победа «Валенсии» за 1.89.

    «Боруссия» Д — «Интер»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

    После трех туров в группе F дортмундцы имеют четыре очка и идут третьими, уступая предстоящему сопернику только по дополнительным показателям.

    В первом туре немцы сыграли вничью с «Барселоной» (0:0), после чего сумели не без труда победить «Славию» — 2:0. В игре против «Интера» в Милане состоялось поражение — 0:2. Было много борьбы, а реализация лучше оказалась у хозяев. В прошлом туре Бундеслиги дортмундцы разгромили «Вольфсбург» — 3:0.

    «Интер» имеет четыре очка и второе место в квартете. В первом туре была ничья со «Славией» (1:1), а затем — поражение от «Барселоны» (1:2). В первой игре с дортмундцами голами отличились Лаутаро Мартинес и Антонио Кандрева.

    В прошлом туре Серии А миланцы на выезде справились с «Болонье» — 2:1. Дубль в активе Ромелу Лукаку.

    В предстоящем поединке будет решаться многое. Встретятся примерно равные команды и все может решить один эпизод.

    Ставка: обе команды забьют за 1.69.

    Общий коэффициент — 5.20. 0

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