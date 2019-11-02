Экспресс дня 2 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 2 ноября, пройдут матчи очередных туров в чемпионатах Англии, Испании и Украины.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

«Ман Сити» с 22 очками идет вторым в турнирной таблице АПЛ. От первого «Ливерпуля» команда Гвардиолы отстает на шесть пунктов.

«Горожане» смогли выиграть последние четыре встречи, забив за этот период 13 голов, пропустили — два. На этой неделе «Сити» уже играл со «святыми» в матче Кубка Лиги и одержал победу со счетом 3:1.

«Саутгемптон» по итогам десяти туров чемпионата Англии набрал восемь очков и расположился в зоне вылета, на 18-м месте.

«Святые» на данный момент имеют 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой они четыре встречи проиграли. Среди этих поражений особняком стоит 0:9 на своем поле от «Лестера» в 10-м туре АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

«Сити» намного сильнее своего предстоящего соперника. Ставим в этой игре на крупную викторию хозяев.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.37.

«Реал» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 12-й тур

После неожиданного выездного поражения 0:1 от «Мальорки», «сливочные» затем дважды победили и оставили свои ворота в неприкосновенности.

Сперва мадридцы обыграли в Турции 1:0 «Галатасарай» в рамках 3-го тура ЛЧ, а накануне они разгромили в родных стенах последнюю команду Примеры «Леганес» со счетом 5:0. С 21 очком «Реал» занимает второе место в Примере, уступая первой «Барсе» только один балл.

В середине недели «Бетис» на своей территории переиграл «Сельту» (2:1), т.с. севильцы прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой они трижды проигрывали.

Виктория над «кельтами» позволила «бело-зеленым» покинуть зону вылета. Сейчас они идут 16-ми с отрывом в три пункта от опасной позиции.

Прогнозируем, что на «Сантьяго Бернабеу» мадридский коллектив не испытает проблем с командой из нижней части турнирки.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.40.

«Леванте» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 12-й тур

«Леванте» набрал в 11 поединках испанского первенства 14 очков и разместился на 11 позиции в турнирной таблице, оторвавшись на пять баллов от зоны вылета.

В прошлом туре «лягушки» прервали свою 2-матчевую серию поражений, неожиданно одолев на выезде «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

«Барселона» захватила лидерство в испанском чемпионате. В активе каталонской команды 22 очка после 10 игр и одна игра в запасе (поединок с «Реалом» перенесли на декабрь).

«Сине-гранатовые» выиграли свои семь последних встреч. В эту среду каталонцы на «Камп Ноу» разгромила «Вальядолид» со счетом 5:1, Месси оформил дубль.

«Барса», набравшая фантастическую форму, не имеет право допускать сечки с середняком Примеры. Ставим на победу гостей.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.33.

Общий коэффициент — 2.55. 0