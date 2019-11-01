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    Разгромит ли ПСЖ аутсайдера Лиги 1?

    Экспресс дня 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 1 ноября
    Мауро Икарди
    В пятницу, 1 ноября, состоятся поединки очередных туров в чемпионатах Франции, Германии и Нидерландов.

    «Дижон» — ПСЖ

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

    «Дижон» после 11 туров французского первенства засел на самом дне в турнирной таблице, имея на своем счету девять очков, что на три меньше, чем у безопасной позиции.

    «Совы» на данный момент имеют 3-матчевую безвыигрышную серию, раз сыграв вничью за этот период и дважды проиграв при этом даже не забив в этих играх.

    Парижская команда идет во главе турнирной таблицы Лиги 1. В 11 поединках она заработала 27 баллов и опережает ближайшего преследователя на восемь пунктов.

    Последние шесть встреч «красно-синие» выиграли, пропустив за этот период всего лишь один гол, а забив в ворота своих соперников аж 19.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Фаворит французского первенства не должен испытать проблем с аутсайдером лиги. Ставим на победу гостей с форой.

    Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.28.

    «Хоффенхайм» — «Падерборн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 10-й тур

    «Хоффенхайм» по итогам девяти туров Бундеслиги разместился на 10 месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 14 баллов. От лидера он отстает на пять очков.

    «Деревенские» смогли выиграть в последних четырех встречах, начав этот удачный для себя период с выездной виктории над мюнхенской «Баварией» со счетом 2:1.

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    «Падерборн» — главный аутсайдер Бундеслиги. В девяти поединках чемпионата команда набрала всего лишь четыре очка, отставая от безопасной позиции на три пункта.

    В последнем туре БЛ падерборнцы одержали первую викторию в сезоне, одолев на своей территории «Фортуну» (2:0), после чего в Кубке Германии они проиграли в гостях «Байеру» (0:1).

    На своем поле «деревенские» вполне могут рассчитывать на максимум очков в игре с аутсайдером.

    Ставка: победа «Хоффенхайма» за 1.50.

    «Зволле» — «Аякс»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Эредивизия. 12-й тур

    «Зволле» после 11 туров чемпионата Нидерландов идет на 13-й позиции в турнирной таблице, но от зоны вылета команда оторвалась всего лишь на один пункт.

    За последние пять игр «Зволле» трижды проиграл и дважды выиграл, одна из викторий правда пришлась на кубковый матч против низшелигового коллектива.

    Все прогнозы на футбол

    Амстердамский клуб разместился на самом верху турнирной таблицы Эредивизии, набрав в 11 поединках 29 пунктов, опережая ближайшего преследователя на шесть баллов.

    На внутренней арене «Аякс» терял очки еще в конце сентября, когда сыграл вничью 1:1 с ПСВ. После чего выиграл пять игр в Эредивизии, пропустив только один гол в этих поединках.

    «Аякс» существенно превосходит своего соперника в классе. Ставим на викторию гостей с форой.

    Ставка: победа «Аякса» с форой (-1,5) за 1.39.

    Общий коэффициент — 2.66. 0

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    Экспресс дня 1 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.66
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