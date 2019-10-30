Экспресс дня 30 октября. Прогнозы и ставки на футбол

30 октября пройдут поединки 1/8 финала Кубка России, а в Италии и Испании состоятся матчи очередных туров.

«Зенит» — «Томь»

Футбол. Кубок России. 1/8 финала

Питерская команда на прошлой неделе провела два поединка. Сперва «сине-бело-голубые» уступили в Германии «РБ Лейпцигу» (1:2) в матче Лиги чемпионов, после чего без проблем обыграли в чемпионате страны «Крылья Советов» (2:0).

Виктория над самарцами позволила дружине Семака единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. На данный момент она опережает ближайшего преследователя на три очка.

После 20-ти туров «Томь» занимает место в середине турнирной таблицы ФНЛ и отстает от зоны стыковых матчей на восемь баллов. На предыдущей стадии Кубка России томичи выбили высшелиговый «Тамбов» (4:0).

На данный момент у сибиряков 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой они три встречи выиграли и четыре поединка закончили с ничейным результатом.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозируем, что «Зенит» дома «всухую» обыграет представителя ФНЛ, не блещущего результативность.

Ставка: «Зенит» победит и не пропустит за 1.97.

«Ювентус» — «Дженоа»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

После волевой победы над «Локомотивом» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, «Юве» после того матча дал отдохнуть Криштиану Роналду и потерял очки с «Лечче» (1:1) в чемпионате.

Но из-за того что и «Интер» потерял баллы, туринский коллектив сохранил за собой лидерство в Серии А, сохранив отрыв в один пункт от миланцев.

«Дженоа» в прошлом туре чемпионата Италии обыграл дома «Брешию» (3:1) и покинул зону вылета. На данный момент «грифоны» 17-е с отрывом в один пункт от опасных мест.

Гостевые игры в этом сезоне даются генуэзцам не особо хорошо — одна ничья и три поражения, два из них с разгромным счетом.

Учитывая потерю очков против «Лечче», «Ювентус» вряд ли может позволить себе повторить это с «Дженоа».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.40.

«Реал» — «Леганес»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

Мадридцы отдыхали на минувших выходных из-за переноса «Эль-Класико» на более поздний срок, а перед этим они проиграли «Мальорке» (0:1).

После поражения от островитян «сливочные» провели игру в Лиге чемпионов, где одолели с минимальным счетом 1:0 в Турции «Галатасарай».

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«Леганес» — главный аутсайдер текущего сезона Примеры. В десяти поединках «огурцы» набрали всего пять баллов и отстают от спасительной позиции на четыре пункта.

В прошлом туре Ла Лиги они смогли одержать первую победу в чемпионате (над «Мальоркой» — 1:0), т.с. прервав 10-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

Прогнозируем, что «Королевский клуб» на своей территории обыграет аутсайдера с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.38.

Общий коэффициент — 3.80. 0