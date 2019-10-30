ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп«Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи «Аризона»НХЛ. «Баффало» уступил «Аризоне», «Ванкувер» разгромил «Флориду» Карлес АленьяТрансферный дайджест. 22-28 октября
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» одержал первую победу в сезоне, «Хьюстон» обыграл «Оклахому»
  • 07:03
    • «Спартак» проявляет интерес к игроку молодежной сборной Белоруссии
  • 22:00
    • «Зенит» заинтересован в Жуане Жезусе
  • 21:43
    • Роналду: Моя цель — оставаться молодым, при этом взрослея
  • 20:51
    • «Краснодар» оспорит красную карточку Берга
  • 20:04
    • Трент — самый «острый» футболист Европы
  • 19:37
    • Рахимич: «Армейцы» скоро вернутся на победный путь
    Все новости спорта

    Хватит ли сил у «Зенита» на третий турнир?

    Экспресс дня 30 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 30 октября
    «Зенит»
    30 октября пройдут поединки 1/8 финала Кубка России, а в Италии и Испании состоятся матчи очередных туров.

    «Зенит» — «Томь»

    Футбол. Кубок России. 1/8 финала

    Питерская команда на прошлой неделе провела два поединка. Сперва «сине-бело-голубые» уступили в Германии «РБ Лейпцигу» (1:2) в матче Лиги чемпионов, после чего без проблем обыграли в чемпионате страны «Крылья Советов» (2:0).

    Виктория над самарцами позволила дружине Семака единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. На данный момент она опережает ближайшего преследователя на три очка.

    После 20-ти туров «Томь» занимает место в середине турнирной таблицы ФНЛ и отстает от зоны стыковых матчей на восемь баллов. На предыдущей стадии Кубка России томичи выбили высшелиговый «Тамбов» (4:0).

    На данный момент у сибиряков 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой они три встречи выиграли и четыре поединка закончили с ничейным результатом.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозируем, что «Зенит» дома «всухую» обыграет представителя ФНЛ, не блещущего результативность.

    Ставка: «Зенит» победит и не пропустит за 1.97.

    «Ювентус» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

    После волевой победы над «Локомотивом» (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов, «Юве» после того матча дал отдохнуть Криштиану Роналду и потерял очки с «Лечче» (1:1) в чемпионате.

    Но из-за того что и «Интер» потерял баллы, туринский коллектив сохранил за собой лидерство в Серии А, сохранив отрыв в один пункт от миланцев.

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    «Дженоа» в прошлом туре чемпионата Италии обыграл дома «Брешию» (3:1) и покинул зону вылета. На данный момент «грифоны» 17-е с отрывом в один пункт от опасных мест.

    Гостевые игры в этом сезоне даются генуэзцам не особо хорошо — одна ничья и три поражения, два из них с разгромным счетом.

    Учитывая потерю очков против «Лечче», «Ювентус» вряд ли может позволить себе повторить это с «Дженоа».

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.40.

    «Реал» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

    Мадридцы отдыхали на минувших выходных из-за переноса «Эль-Класико» на более поздний срок, а перед этим они проиграли «Мальорке» (0:1).

    После поражения от островитян «сливочные» провели игру в Лиге чемпионов, где одолели с минимальным счетом 1:0 в Турции «Галатасарай».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Леганес» — главный аутсайдер текущего сезона Примеры. В десяти поединках «огурцы» набрали всего пять баллов и отстают от спасительной позиции на четыре пункта.

    В прошлом туре Ла Лиги они смогли одержать первую победу в чемпионате (над «Мальоркой» — 1:0), т.с. прервав 10-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров.

    Прогнозируем, что «Королевский клуб» на своей территории обыграет аутсайдера с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.38.

    Общий коэффициент — 3.80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.96
  • Экспресс дня 29 октября
  • Сегодня в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бертон Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брешиа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.53
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарри Кейн
  • «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
    • 18:03 23/10/2019     «Ростов» — «Сочи»
  • Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
    • 01:19 27/10/2019     Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 30 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол ЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизниРеакция спортивных СМИ на очередное фиаско армейского клуба Вчера в 02:280
  • 07:17
    • Рублев проиграл на старте турнира в Париже
  • 11:07
    • ПСЖ хочет выкупить Икарди у «Интера»
  • 10:53
    • Семак — лучший тренер РПЛ в октябре
    Джордан Ларссон оформил дубль Футбол Тедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив»Крупная победа «Спартака» над «Локомотивом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:220
  • Экспресс дня

  • Хватит ли сил у «Зенита» на третий турнир?
  • 3.80
    •
  • 10:37
    • Осака снялась с итогового турнира WTA из-за травмы
  • 10:22
    • Ибрагимович может перебраться в Бразилию
  • 10:06
    • Экс-наставник «Зенита» может возглавить «Фейеноорд»
    Фрагмент матча Футбол Оренбургский комплекс «Краснодара»СМИ — о ничьей «Краснодара» с «Оренбургом» Вчера в 11:580
  • 08:55
    • «МЮ» не будет продавать Смоллинга в «Рому»
  • 08:38
    • «Интер» объявил о рекордных доходах по итогам прошлого сезона
  • 08:26
    • «Бешикташ» намерен вернуть Кариуса в «Ливерпуль»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие