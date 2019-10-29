Экспресс дня 29 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 29 октября, в чемпионатах Испании и Италии начнутся матчи очередных туров.

«Барселона» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

«Барса» набрала прекрасную форму, выиграв последние шесть встреч с учетом всех турниров. За этот период каталонцы пропустили всего три гола, а смогли забить 15.

Из-за того что «сине-гранатовые» пропустили 10-й тур Примеры (игру с «Реалом» перенесли на декабрь), они идут вторыми с отставанием в один балл о первой «Гранады».

«Вальядолид» тоже выдает удачную 6-матчевую серия. Но в этот период «фиолетово-белые» выиграли три поединки и трижды сыграли вничью.

С 14 баллами «Вальядолид» после 10 туров испанского первенства расположился на девятом месте в турнирной таблице. Но опасную зону команда Роналдо опережает всего на пять пунктов.

«Барса», набравшая блестящую форму, должна легко разобраться со своим предстоящим противником, обыграв его с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.44.

«Брешия» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

«Брешия», которая вернулась по итогам прошлого сезона в Серию А, в элите итальянского футбола чувствую себя пока не очень уверенно, расположившись после 8-ми туров в зоне вылета.

«Ласточки» не могут добыть викторию в играх чемпионата уже в четырех встречах подряд, трижды проиграв за этот период при одном ничейном результате.

«Интер» с 22 очками после девяти туров идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» всего на один пункт.

Календарь и таблица Серии А

За последние три игры «змеи» выиграли в двух из них, а еще одну закончили вничью, поделив очки накануне с «Пармой» на своей территории со счетом 2:2.

Прогнозируем, что миланская команда добудет три очка в игре с аутсайдером чемпионата.

Ставка: победа «Интера» за 1.55.

«Алавес» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур

«Славные» по итогам 10 туров чемпионата Испании разместились на 14 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета на два пункта.

За последние пять матчей Примеры «Алавес» чередует домашние виктории с выездными поражениями. На своей арене в этом сезоне команда уступила лишь раз в четырех случаях.

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У «матрасников» на счету находятся 19 баллов, с которыми они делят с рядом команд 2-5 место, уступая лидеру всего лишь один пункт.

Мадридский коллектив не знает горечи поражений уже в девяти матчах кряду с учетом всех турниров. В этот период он четыре раза выиграл и пять встреч свел вничью.

Хоть «Алавес» на своей арене и добывает львиную долю своих баллов, но с лидерами он играет не очень хорошо. Думаем, что фаворит вполне может рассчитывать на пункты.

Ставка: победа «Атлетико» с форой 0 за 1.33.

Общий коэффициент — 2.96. 0