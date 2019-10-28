Экспресс дня на 28 октября. Прогнозы и ставки на хоккей

В понедельник, 28 октября, состоится три поединка Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехимик» — «Адмирал»

КХЛ

«Нефтехимик» не проигрывает уже 5 матчей кряду. Хозяева выиграли две встречи в основное время — 2:1 у СКА и 1:2 у «Динамо» Рига. В остальных трех случаях команде понадобилось дополнительное время или серия буллитов. В прошлый раз коллектив выиграл 1:2 у «Северстали» с учетом овертайма.

«Адмирал» терпел неудачу в двух последних играх. На этой неделе команда проиграла «Сочи» 1:3 и со счетом 1:4 было поражение от «Динамо» Москва. 19 октября гостям удалось выиграть у «Северстали» 5:3. Добавим, что в трех матчах кряду «Адмирал» пропускал больше двух шайб.

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Обе команды идут рядом в турнирной таблице, однако хозяева имеют лучшую форму. Они вполне могут одержать победу в этой игре, учитывая то, сколько пропускают гости в последнее время.

Ставка: ИТ 1 больше 2.0 за 1.71

«Ак Барс» — «Амур»

КХЛ

«Ак Барс» на днях обыграл «Барыс» 3:2. Перед этим команда проиграла в серии буллитов «Металлургу», а несколькими ранее хозяева разбили «Автомобилист» со счетом 1:6. Дома коллектив побеждал в последних трех выступлениях, причем в двух из них только при использовании основного времени.

«Амур» выиграл 4 матча из пяти последних. Со счетом 1:2 команда обыграла «Трактор» и с результатом 2:1 она победила «Сочи». Это последние результаты гостей в КХЛ. Нельзя не отметить разгромное поражение от московского «Динамо» со счетом 1:5.

У «Амура» есть шанс войти в восьмерку лучших команд своей конференции, тем более что «Ак Барс» сейчас демонстрирует нестабильные результаты.

Ставка: фора 2 (+2) за 1.71

«Северсталь» — СКА

КХЛ

Хозяева потерпели 4 поражения кряду. Со счетом 1:2 «Северсталь» уступила «Йокерит» и «Нефтехимику» и это при учете дополнительного времени. До этого было 5:3 от «Адмирала» и 1:0 от «Амура».

У СКА ситуация еще хуже, поскольку на счету гостей 5 поражений подряд. Команда проиграла 4:3 «Локомотиву» и со счетом 2:3 клуб уступил «"Нефтехимику". Также было 2:3 от "Спартака" и 2:1 от "Нефтехимика", только уже на его поле.

Обе команды показывают плохие результаты. К тому же, оба коллектива много пропускают, хотя в этом плане СКА значительно уступает своему сопернику, поскольку в последних играх команда пускала не менее двух шайб.

Ставка: ТБ 3.5 за 1.49.

Итоговый коэффициент — 4.36. 0