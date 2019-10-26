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    Устроит ли «Ман Сити» очередной разгром сопернику?

    Экспресс дня на 26 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня на 26 октября
    Пеп Гвардиола
    В субботу, 26 октября, «Манчестер Сити» примет «Астон Виллу», «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», а «Ростов» проведет встречу с «Сочи».

    «Ман Сити» — «Астон Вилла»

    АПЛ. 10 тур

    «Ман Сити» знатно повеселился среди недели, разгромив «Аталанту» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов. Команда Гвардиолы одержала победу в прошлом туре АПЛ над «Кристал Пэлас» со счетом 0:2. Несмотря на проблемы в обороне «горожане» демонстрируют хороший результат, если, конечно, не считать поражения от «Вулверхэмптона» 0:2.

    «Астон Вилла» не проигрывает в чемпионате уже 3 тура кряду. Коллектив выиграл у «Брайтона» 2:1, а до этого разобрался с «Норвичем» 1:5. В конце сентября «львы» расписали ничью с «Бернли» (2:2).

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    • «Манчестер Сити» нужно побеждать, чтобы не увеличивать разрыв между собой и «Ливерпулем». Таким образом, хозяева будут играть только на победу. Учитывая нынешнюю форму «бело-голубых», от них можно ждать результативной игры.

    Ставка: фора 1 (-2) за 1.37.

    «Атлетико» — «Атлетик»

    Примера. 10 тур

    «Атлетико» потерял несколько своих ключевых футболистов, однако команда продолжает играть без поражений. На неделе «матрасники» выиграли у «Байера» 1:0, а перед этим провели два ничейных поединка в Примере — 1:1 с «Валенсией» и 0:0 с «Вальядолидом».

    «Атлетик» не может выиграть же 5 матчей кряду. Прошлые две игры в Примере завершились для гостей с разным исходом — 1:1 с «Вальядолидом» и поражение 1:0 от «Сельты». Ранее с аналогичным счетом «баски» проиграли «Валенсии» на своем поле.

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    Обе команды не так много забивают, при этом в их ворота тоже влетает немного. Вряд ли от этой встречи стоит ждать много забитых голов. Игра будет полна борьбы.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.45

    «Ростов» — «Сочи»

    РПЛ. 14 тур

    «Ростов» потерпел на прошлых выходных тяжелое поражение от «Зенита». Хозяева проиграли 6:1. Так что прием для новичка РПЛ подопечные Карпина устроят горячий. Тем более до этого фиаско команда провела два неплохих матча с ЦСКА (1:3) и «Динамо» (3:0).

    В последний раз «Сочи» побеждал в конце сентября. Было это в противостоянии с «Ахматом» (2:0). После гости провели две встречи, не одержав ни одной победы. Со счетом 0:2 они проиграли «Крыльям Советов» и со счетом 1:1 коллектив сыграл с «Арсеналом».

    «Сельмаши» явно настроены на 3 очка. Вряд ли они будут отсиживаться в обороне. В последнее время «комбайнеры» отлично играют в атаке, так что этим они должны воспользоваться в завтрашнем матче.

    Ставка: П1 за 1.62.

    Итоговый коэффициент — 3.22. 0

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