Экспресс дня 17 октября. Прогнозы и ставки на хоккей

Сегодня, 17 октября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут матчи очередного игрового дня.

«Нефтехимик» — СКА

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

После 19 матчей регулярного чемпионата нижнекамцы набрали всего 15 очков, с которыми идут на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Победой над «Сибирью» (2:1 ОТ) на своем льду в минувшем туре, «Нефтехимик» смог прервать свою 6-матчевую проигрышную серию, где пять раз он уступил еще в основное время.

СКА в 19 поединках КХЛ набрал 24 балла, благодаря чему питерский коллектив расположился на третьей строке в турнирной таблице Запада, уступая лидеру семь баллов.

Проиграв в прошлом игровом дне на выезде «Авангарду» (2:3), «армейцы» т.о. прервали свою серию из двух викторий, в которой они переиграли «Торпедо» (4:1) и «Авто» (2:1 ОТ).

Думаем, что в этом поединке питерцы выиграют еще по итогам основного времени.

Ставка: победа СКА за 1.55.

«Ак Барс» — «Йокерит»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» — лидер Восточной конференции. Казанцы заработали 26 баллов в 16 играх регулярки. Они опережают вторую позицию только на один пункт.

Из последних восьми встреч регулярного чемпионата, «барсы» выиграли в семи из них при одном поражении, которое состоялась дома от ЦСКА (2:5) в позапрошлом туре.

С 19 зачетными баллами команда из Финляндии находится на шестом месте в Западной конференции, опережая зону не плей-офф на четыре пункта.

«Йокерит» не знает горечи поражений уже в шести поединках кряду. Последний раз финны проигрывали также ЦСКА (1:5) еще в конце сентября.

Обе команды находятся в неплохой форме. Ждем от них результативной игры.

Ставка: ТБ 4,0 за 1.31.

«Витязь» — «Трактор»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» после 17 матчей регулярки разместился на второй позиции в Западной конференции, имея в своей копилке 27 зачетных пунктов.

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За последние пять встреч подольский клуб выиграл дважды при трех поражениях. В последнем туре он на своем льду проиграл «Салавату» со счетом 1:2.

После 20 матчей регулярного чемпионата «Трактор» заработал 18 баллов и идет на восьмой позиции в Восточной конференции, оторвавшись от не проходной строки на два пункта.

Команда проиграла две последние встречи регулярки, поочередно уступи в родных пенатах «Адмиралу» (2:3 Б) и рижскому «Динамо» (3:4).

Прогнозируем, что в данном поединке отличится смогут оба коллектива.

Ставка: обе забьют за 1.35.

Общий коэффициент — 2.74. 0