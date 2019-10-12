Экспресс дня 12 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Италия — Греция
Футбол. Отборочный турнир Евро-2020
Сборная Италии пока идет без осечек в этой квалификации, добыв шесть викторий в шести поединках в группе J, забив в этих встреча 18 мячей, пропустили — три.
Если сегодня итальянцы возьмут три очка, то с большей долей вероятности, они досрочно завоюют билет в финальную часть чемпионата Европы.
Национальная команда Греции неудачно проводит этот отборочный турнир, набрав только пять очков в шести играх и занимает пятое место, уступая второй строке семь баллов.
Греки выиграли только одну игру в этой компании, победив еще в первом туре Лихтенштейн (2:0), после чего они дважды сыграли вничью и три раза проиграли. В своей последней игре «эллада» показала свою несостоятельность, когда дома не смогла переиграть лихтенштейнцев — 1:1.
Итальянцы должны брать три очка в предстоящей игре и забронировать себе билет на Евро-2020.
Ставка: победа сборной Италии за 1.22.
Фарерские острова — Румыния
Футбол. Отборочный турнир Евро-2020
«Рыбаки» в текущей отборочной компании не заработали еще ни одного очка, забив в шести играх только три гола при 20 пропущенных.
Четыре из шести встреч квалификации островитяне проиграли с разгромным счетом, а в последних трех поединках они даже не забивали.
Сборная Румынии за четыре тура до финиша отборочного этапа с 10 очками разместилась на третьей позиции в группе F, уступая вторым шведам всего лишь один пункт.
«Желтые» уступали в этой квалификации только Швеции (1:2) в гостях, а также дома Испании (1:2). Своего предстоящего противника румыны в первом матче крупно обыграли — 4:1.
Сборная Румынии не имеет права терять очки в игре с таким соперником. Ставим на победу гостей с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа сборной Румынии с форой (-1) за 1.45.
Мальта — Швеция
Футбол. Отборочный турнир Евро-2020
Мальтийская команда заработала в отборочном турнире всего три очка, которые она взяли в домашней игре с другим аутсайдером группы — Фарерами (2:1).
Пять других встреч «иониты» проиграли при этом они даже не смогли забить в ворота своих соперников, пропустив за этот период 11 мячей.
Национальная команда Швеции после шести матчей положила в свою копилку 11 баллов, с которыми идет на второй проходной строке, но третью и четвертую позицию она опережает на одно и два очка соответственно.
Шведы уступили только испанцам в гостях (0:3), своего предстоящего соперника они на своей территории обыграли со счетом 3:0.
Прогнозируем, что Швеция победит островитян в их логове «всухую».
Ставка: Швеция победит и не пропустит за 1.38.
Общий коэффициент — 2.44. 0