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    Заработает ли досрочно Италия билет в финальную часть Евро-2020?

    Экспресс дня 12 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 12 октября
    Чиро Иммобиле
    Сегодня, 12 октября, пройдет третий день отборочного раунда к континентальному первенству.

    Италия — Греция

    Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

    Сборная Италии пока идет без осечек в этой квалификации, добыв шесть викторий в шести поединках в группе J, забив в этих встреча 18 мячей, пропустили — три.

    Если сегодня итальянцы возьмут три очка, то с большей долей вероятности, они досрочно завоюют билет в финальную часть чемпионата Европы.

    Национальная команда Греции неудачно проводит этот отборочный турнир, набрав только пять очков в шести играх и занимает пятое место, уступая второй строке семь баллов.

    Греки выиграли только одну игру в этой компании, победив еще в первом туре Лихтенштейн (2:0), после чего они дважды сыграли вничью и три раза проиграли. В своей последней игре «эллада» показала свою несостоятельность, когда дома не смогла переиграть лихтенштейнцев — 1:1.

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    • Итальянцы должны брать три очка в предстоящей игре и забронировать себе билет на Евро-2020.

    Ставка: победа сборной Италии за 1.22.

    Фарерские острова — Румыния

    Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

    «Рыбаки» в текущей отборочной компании не заработали еще ни одного очка, забив в шести играх только три гола при 20 пропущенных.

    Четыре из шести встреч квалификации островитяне проиграли с разгромным счетом, а в последних трех поединках они даже не забивали.

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    Сборная Румынии за четыре тура до финиша отборочного этапа с 10 очками разместилась на третьей позиции в группе F, уступая вторым шведам всего лишь один пункт.

    «Желтые» уступали в этой квалификации только Швеции (1:2) в гостях, а также дома Испании (1:2). Своего предстоящего противника румыны в первом матче крупно обыграли — 4:1.

    Сборная Румынии не имеет права терять очки в игре с таким соперником. Ставим на победу гостей с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа сборной Румынии с форой (-1) за 1.45.

    Мальта — Швеция

    Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

    Мальтийская команда заработала в отборочном турнире всего три очка, которые она взяли в домашней игре с другим аутсайдером группы — Фарерами (2:1).

    Пять других встреч «иониты» проиграли при этом они даже не смогли забить в ворота своих соперников, пропустив за этот период 11 мячей.

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    Национальная команда Швеции после шести матчей положила в свою копилку 11 баллов, с которыми идет на второй проходной строке, но третью и четвертую позицию она опережает на одно и два очка соответственно.

    Шведы уступили только испанцам в гостях (0:3), своего предстоящего соперника они на своей территории обыграли со счетом 3:0.

    Прогнозируем, что Швеция победит островитян в их логове «всухую».

    Ставка: Швеция победит и не пропустит за 1.38.

    Общий коэффициент — 2.44. 0

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    Экспресс дня 12 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44
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