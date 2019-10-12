Экспресс дня 12 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 12 октября, пройдет третий день отборочного раунда к континентальному первенству.

Италия — Греция

Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

Сборная Италии пока идет без осечек в этой квалификации, добыв шесть викторий в шести поединках в группе J, забив в этих встреча 18 мячей, пропустили — три.

Если сегодня итальянцы возьмут три очка, то с большей долей вероятности, они досрочно завоюют билет в финальную часть чемпионата Европы.

Национальная команда Греции неудачно проводит этот отборочный турнир, набрав только пять очков в шести играх и занимает пятое место, уступая второй строке семь баллов.

Греки выиграли только одну игру в этой компании, победив еще в первом туре Лихтенштейн (2:0), после чего они дважды сыграли вничью и три раза проиграли. В своей последней игре «эллада» показала свою несостоятельность, когда дома не смогла переиграть лихтенштейнцев — 1:1.

Итальянцы должны брать три очка в предстоящей игре и забронировать себе билет на Евро-2020.

Ставка: победа сборной Италии за 1.22.

Фарерские острова — Румыния

Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

«Рыбаки» в текущей отборочной компании не заработали еще ни одного очка, забив в шести играх только три гола при 20 пропущенных.

Четыре из шести встреч квалификации островитяне проиграли с разгромным счетом, а в последних трех поединках они даже не забивали.

Сборная Румынии за четыре тура до финиша отборочного этапа с 10 очками разместилась на третьей позиции в группе F, уступая вторым шведам всего лишь один пункт.

«Желтые» уступали в этой квалификации только Швеции (1:2) в гостях, а также дома Испании (1:2). Своего предстоящего противника румыны в первом матче крупно обыграли — 4:1.

Сборная Румынии не имеет права терять очки в игре с таким соперником. Ставим на победу гостей с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа сборной Румынии с форой (-1) за 1.45.

Мальта — Швеция

Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

Мальтийская команда заработала в отборочном турнире всего три очка, которые она взяли в домашней игре с другим аутсайдером группы — Фарерами (2:1).

Пять других встреч «иониты» проиграли при этом они даже не смогли забить в ворота своих соперников, пропустив за этот период 11 мячей.

Все прогнозы на Евро-2020

Национальная команда Швеции после шести матчей положила в свою копилку 11 баллов, с которыми идет на второй проходной строке, но третью и четвертую позицию она опережает на одно и два очка соответственно.

Шведы уступили только испанцам в гостях (0:3), своего предстоящего соперника они на своей территории обыграли со счетом 3:0.

Прогнозируем, что Швеция победит островитян в их логове «всухую».

Ставка: Швеция победит и не пропустит за 1.38.

Общий коэффициент — 2.44. 0