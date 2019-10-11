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    Португалия и Турция пополнятся тремя очками

    Экспресс дня 11 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 11 октября
    Криштиану Роналду
    11 октября в Европе продолжатся поединки квалификации к континентальному первенству.

    Португалия — Люксембург

    Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

    Португальская команда после четырех матчей набрала восемь очков и расположилась на второй строке в группе B, опережая на балл Сербию и уступая пять пунктов Украине, но при игре в запасе.

    Начали отборочную компанию португальцы с двух ничьих кряду (с украинцами — 0:0 и сербами — 1:1), а затем дважды выиграли — у тех же сербов (4:2) и Литвы (5:1). Отметим, что у перинейцев на данный момент 12-матчевая беспроигрышная серия и 4-матчевая выигрышная.

    Сборная Люксембурга начала квалификационную компанию с домашней победы над Литвой со счетом 2:1, после чего она не может выиграть с учетом всех турниров в шести матчах подряд, проиграв три последние игры.

    Люксембуржцы имеют на своем счету только четыре очка, с которыми идут четвертыми в своей группе. В случае сегодняшней неудачи они лишатся даже теоретических шансов пробиться в финальную часть Евро-2020.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Португальцы не должны испытать проблем в игре с аутсайдером. Скорее всего, они обыграют его крупно.

    Ставка: победа сборной Португалии с форой (-2) за 1.30.

    Турция — Албания

    Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

    Сборная Турции за четыре тура до конца отборочного цикла возглавляет секстет H, имея на своем счету 15 очков, но опережает третью не проходную строку только на три балла.

    За последние семь встреч турки проиграли всего лишь раз при шести победных исходах, пропустив в этом отрезке только три гола.

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    У албанце в копилке находится девять баллов и четвертая позиция в группе H. Такое количество пунктов и не самый простой календарь практически лишает их надеяться на первые два места.

    Свои очки в этой квалификации сборная Албании взяла в основном в играх с аутсайдерами. В актив можно занести только домашнюю викторию над Исландией — 4:2.

    Прогнозируем, что на своем поле сборная Турции добудет три балла в игре с Албанией и приблизится к финальной части Евро-2020.

    Ставка: победа сборной Турции за 1.43.

    Андорра — Молдова

    Футбол. Отборочный турнир Евро-2020

    Андорра и Молдова являются аутсайдерами группы H. Молдоване набрали всего три очка, как раз в матче против андоррцев (1:0), а «почтальоны» пунктов в активе не имеют и еще даже не забивали.

    Все прогнозы на спорт

    Сборная Молдавии также не может похвастаться своей атакой, забив за шесть матчей всего два мяча.

    Учитывая проблемы обеих коллективов в завершающей стадии, предлагаем поставить в этой встрече на ТМ.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.47. 0

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    Экспресс дня 11 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.47
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