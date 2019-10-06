Экспресс дня 6 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 6 октября, в ведущих европейских чемпионатах пройдут очередные футбольные матчи.

«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 8-й тур

«Манчестер Сити» знает, что «Ливерпуль» свой матч восьмого тура чемпионата Англии уже выиграл, поэтому тоже настраивается только на победу.

Сегодня на «Этихад» приедет «Вулверхэмптон», который еще в прошлом сезоне считался грозой авторитетов и был способен дать бой практически любому сопернику.

Нынешний же сезон складывается для «волков» крайне неудачно — одна победа, четыре ничьи и два поражения.

Судя по всему, подопечные Нуну Эшпириту Санту не справляются с игрой на несколько фронтов, ведь много сил им приходится тратить на ту же Лигу Европы.

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В таких условиях, нам кажется, «Манчестер Сити» должен набирать три очка, притом довольно уверенно.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -2 за 1.66.

«Интер» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур

Миланский «Интер» — лидер чемпионата Италии после шести сыгранных туров. «Нерадзурри» одержали шесть побед из шести возможных, забив 13 голов при двух пропущенных.

В активе «Ювентуса» пять побед. Единственную осечку туринская команда допустила в третьем туре, когда сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0).

В середине недели «старая синьора» в Лиге чемпионов без особых проблем расправилась с «Байером» (3:0), тогда как подопечные Антонио Конте потерпели поражение от «Барселоны» (1:2).

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Безусловно, «Интер» заслуживает похвалы, но вряд ли ему удастся продлить победную серию, тем более что соперником станет главный конкурент по борьбе за чемпионский титул.

Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.51.

«Барселона» — «Севилья»

Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур

Как уже было сказано, в середине недели «Барселона» провела тяжелый матч с «Интером» (2:1) в Лиге чемпионов, который, впрочем, должен стать отправной точкой к будущим успехам.

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Творцами триумфа стали Луис Суарес и Лионель Месси, у которых наблюдались проблемы на старте сезона. Теперь же мы ждем, что их игровая форма начнет только улучшаться.

«Севилья» тоже неплохо стартовала в нынешнем сезоне, но все же не настолько, чтобы мы ждали от нее сенсации на «Камп Ноу».

Конечно, андалузская команда должна побороться, однако рассчитывать на набранные очки ей будет сложно.

Ставка: победа «Барселоны» с форой -1 за 1.82.

Общий коэффициент — 4.56. 0