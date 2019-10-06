ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова «Ливерпуль» снова выиграл с приключениями«Ливерпуль» устанавливает стандарты для всех Хоккеисты «Монреаля»НХЛ. Два очка Свечникова, три передачи Бучневича и 32 сейва Бобровского
  • 10:52
    • «Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба
  • 09:26
    • Умер 29-летний хоккеист «Сибири»
  • 08:18
    • Головкин выиграл у Деревянченко единогласным решением судей
  • 08:07
    • Сборная России победила Египет на Кубке мира
  • 23:20
    • Гаттузо: Не веду никаких переговоров, приехал в Россию смотреть футбол
  • 17:09
    • «Динамо» подтвердило отставку Хохлова
  • 22:08
    • У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава
    Все новости спорта

    «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»

    Экспресс дня 6 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 6 октября
    Эдерсон
    В воскресенье, 6 октября, в ведущих европейских чемпионатах пройдут очередные футбольные матчи.

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 8-й тур

    «Манчестер Сити» знает, что «Ливерпуль» свой матч восьмого тура чемпионата Англии уже выиграл, поэтому тоже настраивается только на победу.

    Сегодня на «Этихад» приедет «Вулверхэмптон», который еще в прошлом сезоне считался грозой авторитетов и был способен дать бой практически любому сопернику.

    Нынешний же сезон складывается для «волков» крайне неудачно — одна победа, четыре ничьи и два поражения.

    Судя по всему, подопечные Нуну Эшпириту Санту не справляются с игрой на несколько фронтов, ведь много сил им приходится тратить на ту же Лигу Европы.

    Все прогнозы на АПЛ

    В таких условиях, нам кажется, «Манчестер Сити» должен набирать три очка, притом довольно уверенно.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -2 за 1.66.

    «Интер» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур

    Миланский «Интер» — лидер чемпионата Италии после шести сыгранных туров. «Нерадзурри» одержали шесть побед из шести возможных, забив 13 голов при двух пропущенных.

    В активе «Ювентуса» пять побед. Единственную осечку туринская команда допустила в третьем туре, когда сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru

    В середине недели «старая синьора» в Лиге чемпионов без особых проблем расправилась с «Байером» (3:0), тогда как подопечные Антонио Конте потерпели поражение от «Барселоны» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Безусловно, «Интер» заслуживает похвалы, но вряд ли ему удастся продлить победную серию, тем более что соперником станет главный конкурент по борьбе за чемпионский титул.

    Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.51.

    «Барселона» — «Севилья»

    Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур

    Как уже было сказано, в середине недели «Барселона» провела тяжелый матч с «Интером» (2:1) в Лиге чемпионов, который, впрочем, должен стать отправной точкой к будущим успехам.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Творцами триумфа стали Луис Суарес и Лионель Месси, у которых наблюдались проблемы на старте сезона. Теперь же мы ждем, что их игровая форма начнет только улучшаться.

    «Севилья» тоже неплохо стартовала в нынешнем сезоне, но все же не настолько, чтобы мы ждали от нее сенсации на «Камп Ноу».

    Конечно, андалузская команда должна побороться, однако рассчитывать на набранные очки ей будет сложно.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой -1 за 1.82.

    Общий коэффициент — 4.56. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Сегодня в 11:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Мальорка — Эспаньол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Сегодня в 13:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Арсенал Тула
  • Сегодня в 14:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Боруссия М — Аугсбург
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Болонья — Лацио
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лилль — Ним
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Сегодня в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» Зидана выдал худший старт в Лиге чемпионов в своей истории
  • Зидан не справляется с перестройкой «Реала»
    • 18:13 02/10/2019     Эсекиель Паласиос
  • Паласиос и еще 9 талантов из Южной Америки, которые скоро могут перебраться в Европу
    • 13:06 04/10/2019     Пьер-Эмерик Обамеянг
  • Разница между «Арсеналом» и «МЮ» — в Обамеянге
    • 13:59 01/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Экспресс дня 6 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.56
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 00:110
  • 10:33
    • Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче с «Уралом»
  • 09:34
    • «Голден Стэйт» проиграл «Лейкерс» в предсезонном матче
  • 21:55
    • «Динамо» подыскивает замену Дмитрию Хохлову
    «Оренбург» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло в Оренбурге, «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА против «Ростова»Обзор матчей 12-го тура чемпионата России Вчера в 23:110
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 23:58
    • «Осасуна» обыграла «Вильярреал»
  • 23:47
    • «Милан» в большинстве одолел «Дженоа»
  • 22:53
    • «Монако» проиграл «Монпелье», Головин получил красную карточку
    Месут Озил Футбол Озил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» появлялся на поле лишь дважды Вчера в 16:240
  • 21:06
    • Зидан: Хочу большего, мы будем играть лучше
  • 20:57
    • Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи»
  • 20:45
    • Клопп: Гол «Лестера» действительно остановил нас, но затем мы побежали вперёд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие