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    Продлит ли «Марсель» свою беспроигрышную серию?

    Экспресс дня 4 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 4 октября
    Андре Виллаш-Боаш
    Сегодня, 4 октября, в чемпионатах Франции, Германии и Испании пройдут стартовые поединки очередных туров.

    «Амьен» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции. 9-й тур

    «Единороги» набрали восемь очков в этом чемпионате Франции и занимают с ними 16 место в турнирной таблице. Зону вылета они опережают только из-за лучших дополнительных показателей.

    За последние два матча в Лиге 1 «Амьен» набрал только один балл, сыграв вничью с «Анже» (1:1) в гостях, а также проиграл дома «Бордо» со счетом 1:3.

    «Марсель» идет пятым в Лиге 1 после восьми туров, имея на своем счету 13 пунктов, от второй позиции «южане» отстают на три балла.

    «Бело-голубые» не проигрывают уже в семи матчах кряду, но последние три из них они свели вничью. В последнем туре дома не смогли переиграть «Ренн» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Прогнозируем, что «Марсель» сможет увезти очки из Амьена. Рекомендуем поставить на гостей с форой.

    Ставка: победа «Марселя» с форой 0 за 1.64.

    «Герта» — «Фортуна» Д

    Футбол. Чемпионат Германии. 7-й тур

    Берлинская команда одержала две виктории в последних турах Бундеслиги, одолев поочередно «Патерборн» (2:1) дома и «Кельн» (4:0) в гостях.

    Благодаря этим шести пунктам «Герта» существенно поднялась по турнирной таблице, занимая после шести туров с 7 очками 10 место.

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    Дюссельдорфцы заработали в шести поединках немецкого первенства только четыре балла, с которыми они идут на 14 позиции.

    За последние пять матчей в Бундеслиге «Фортуна» смогла только раз сыграть вничью и четыре встречи она проиграла.

    Прогнозируем, что «Герта» на своем поле вполне может рассчитывать на три очка в игре с кризисным соперником, но перестрахуемся и поставим на хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Герты» с форой 0 за 1.40.

    «Бетис» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур

    «Бетис» завоевал в текущем чемпионате Испании восемь очков после семи матчей и занимает 15 место в турнирной таблице, опережая зону вылета на три балла.

    В последнем игровом дне Примеры «бело-зеленые» были разгромлены на выезде «Вильярреалом» (1:5). Этим поражением они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Эйбар» пополнил свою копилку таким же количеством пунктов, но разместился на четыре строки выше из-за лучших дополнительных показателей.

    «Оружейники» свои две последние встречи в чемпионате выиграли, поочередно положив на лопатки в домашних матчах «Севилью» (3:2) и «Сельту» (2:0).

    «Бетис» на своем поле вполне может рассчитывать на заветные пункты. Ставим на непроигрыш хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.98. 0

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    Экспресс дня 4 октября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.98
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