Экспресс дня 3 октября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 3 октября, пройдут поединки второго игрового дня в Лиге Европы. Российский команды в нем проведут домашние поединки.

ЦСКА — «Эспаньол»

Футбол. Лига Европы. 2-й тур

Московские «армейцы» крайне неудачно провели стартовый поединок в Лиге Европы, разгромно проиграв в Болгарии «Лудогорцу» со счетом 1:5. При этом ЦСКА выиграл первый тайм, но во второй половине пропустил пять раз.

Это поражение стало единственное для «красно-синих» за последние семь встреч. Остальные шесть игр они выиграли. На выходных ЦСКА обыграл «Урал» (3:0) и стал лидером РПЛ.

«Эспаньол» в первом туре группового этапа ЛЕ на своем поле расписал ничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1), где испанцы отыгрались только во втором тайме.

После еврокубковой игры «попугаи» провели три встречи в Примере, в которых дважды проиграли и раз сыграли вничью. После семи туров испанского первенства они идут в зоне вылета.

Прогнозируем, что лидеру российского чемпионата на своем поле вполне по силам одолеть испанского аутсайдера. Предлагаем поставить с форой на ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1.50.

«Краснодар» — «Хетафе»

Футбол. Лига Европы. 2-й тур

Краснодарский коллектив также позорно стартовал на групповом этапе ЛЕ, проиграв еще крупнее в гостях швейцарскому «Базелю» со счетом 0:5.

После чего «быки» уступили еще в двух встречах кряду — в чемпионате и Кубке России. И только в своей последней игре они смогли одолеть тульский «Арсенал» (2:0) дома.

«Хетафе» в первом туре на своем поле минимально переиграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0.

Затем «синие» добыли викторию и в чемпионате Испании, одолев дома «Мальорку» (4:2), потом поделили очки с «Валенсией» (3:3), а накануне проиграли «Барселоне» (0:2).

Краснодарцы сейчас не особо впечатляют и вполне могут потерять очки в игре с «Хетафе», но все же гол забить должны.

Ставка: «Краснодар» забьет за 1.33.

«Арсенал» — «Стандард»

Футбол. Лига Европы. 2-й тур

«Канониры» в Германии крупно обыграли «Айнтрахт» (3:0) в первом туре ЛЕ и захватили лидерство в группе F.

На данный момент у лондонцев 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они трижды выиграли при трех ничейных результатах. На выходных «Арсенал» поделил очки с «МЮ» — 1:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

Бельгийская команда на старте группового этапа обыграла на своей территории португальскую «Виторию Гимарайнш» (2:0).

«Стандард» тоже имеет длительную серию без поражений, состоящую из пять встреч подряд, где он сперва пять игр выиграл и раз сыграл вничью.

Если «Стандард» на своем поле является грозной силой, то в гостях он зачастую не может добиться положительного результата даже с посредственной командой. Исходя из этого ставим на победу хозяев.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.38.

Общий коэффициент — 2.75. 0