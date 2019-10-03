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    Реабилитируются ли ЦСКА и «Краснодар» после провалов в первом туре ЛЕ?

    Экспресс дня 3 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 3 октября
    Никола Влашич
    Сегодня, 3 октября, пройдут поединки второго игрового дня в Лиге Европы. Российский команды в нем проведут домашние поединки.

    ЦСКА — «Эспаньол»

    Футбол. Лига Европы. 2-й тур

    Московские «армейцы» крайне неудачно провели стартовый поединок в Лиге Европы, разгромно проиграв в Болгарии «Лудогорцу» со счетом 1:5. При этом ЦСКА выиграл первый тайм, но во второй половине пропустил пять раз.

    Это поражение стало единственное для «красно-синих» за последние семь встреч. Остальные шесть игр они выиграли. На выходных ЦСКА обыграл «Урал» (3:0) и стал лидером РПЛ.

    «Эспаньол» в первом туре группового этапа ЛЕ на своем поле расписал ничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1), где испанцы отыгрались только во втором тайме.

    После еврокубковой игры «попугаи» провели три встречи в Примере, в которых дважды проиграли и раз сыграли вничью. После семи туров испанского первенства они идут в зоне вылета.

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  • 20/09/2019

    • Прогнозируем, что лидеру российского чемпионата на своем поле вполне по силам одолеть испанского аутсайдера. Предлагаем поставить с форой на ЦСКА.

    Ставка: победа ЦСКА с форой 0 за 1.50.

    «Краснодар» — «Хетафе»

    Футбол. Лига Европы. 2-й тур

    Краснодарский коллектив также позорно стартовал на групповом этапе ЛЕ, проиграв еще крупнее в гостях швейцарскому «Базелю» со счетом 0:5.

    После чего «быки» уступили еще в двух встречах кряду — в чемпионате и Кубке России. И только в своей последней игре они смогли одолеть тульский «Арсенал» (2:0) дома.

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    «Хетафе» в первом туре на своем поле минимально переиграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 1:0.

    Затем «синие» добыли викторию и в чемпионате Испании, одолев дома «Мальорку» (4:2), потом поделили очки с «Валенсией» (3:3), а накануне проиграли «Барселоне» (0:2).

    Краснодарцы сейчас не особо впечатляют и вполне могут потерять очки в игре с «Хетафе», но все же гол забить должны.

    Ставка: «Краснодар» забьет за 1.33.

    «Арсенал» — «Стандард»

    Футбол. Лига Европы. 2-й тур

    «Канониры» в Германии крупно обыграли «Айнтрахт» (3:0) в первом туре ЛЕ и захватили лидерство в группе F.

    На данный момент у лондонцев 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они трижды выиграли при трех ничейных результатах. На выходных «Арсенал» поделил очки с «МЮ» — 1:1.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Бельгийская команда на старте группового этапа обыграла на своей территории португальскую «Виторию Гимарайнш» (2:0).

    «Стандард» тоже имеет длительную серию без поражений, состоящую из пять встреч подряд, где он сперва пять игр выиграл и раз сыграл вничью.

    Если «Стандард» на своем поле является грозной силой, то в гостях он зачастую не может добиться положительного результата даже с посредственной командой. Исходя из этого ставим на победу хозяев.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.38.

    Общий коэффициент — 2.75. 0

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