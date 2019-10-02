Экспресс дня 2 октября. Прогнозы и ставки на футбол

2 октября пройдет вторая часть второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зенит» — «Бенфика»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

Питерская команда в первом туре ЛЧ смогла заработать одно очко, сыграв на выезде вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1, ведя после первого тайма.

Проиграв на выходных в дерби двух столиц «Локомотиву» (0:1), «Зенит» т.о. прервал 6-матчевую беспроигрышную серию, где дружина Семак пять раз выиграла при одной ничьей.

Лиссабонский коллектив свой стартовый поединок в этом розыгрыше Лиги чемпионов проиграл, уступив на своей территории немецкому «РБ Лейпцигу» — 1:2.

Поражение от «быков» стало вторым в этом сезоне для «Бенфики», ранее она еще уступила «Порту» (0:2) также дома. Накануне «орлы» обыграли «Сетубал» (1:0) в чемпионате страны.

Прогнозируем, что чемпион России в домашней встрече с португальцами должен разжиться набранными баллами.

Ставка: 1Х за 1.41.

«Генк» — «Наполи»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

Победитель минувшего бельгийского первенства крайне неудачно взял старт в группе ЛЧ, крупно уступив в Австрии «РБ Зальцбургу» со счетом 2:6.

После провального еврокубкового матча «магистры» немного реабилитировались перед своими болельщиками, выиграв две игры в чемпионате страны.

Вице-чемпион Италии блестяще провел первый тур группового этапа Лиги чемпионов положив на лопатки на своем поле действующего обладателя трофея «Ливерпуль» (2:0).

Затем неаполитанцы сыграли три игры в чемпионате, где выиграли две из них при одном поражении. Неудача состоялась в домашней игре против «Кальяри» (0:1).

«Генк» после распродажи своих лидеров в летнее трансферное окно никак не может найти свою игру. Итальянцы, которые ставят перед собой высокие задачи, обязаны брать три очка в этом поединке.

Ставка: победа «Наполи» за 1.44.

«Ливерпуль» — «РБ Зальцбург»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

«Ливерпуль», выигравший прошлогоднюю Лигу чемпионов, с поражения начал текущую компанию, проиграв в Италии «Наполи» со счетом 0:2.

Потом «красные» провели три игры на внутренней арене и все выиграли, пропустив в этих встречах однажды (от «Челси»). В АПЛ мерсисайдцы показывают пока 100% результат.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Австрийский «быки» превосходно начали этот групповой раунд, разгромив на своей территории бельгийский «Генк» со счетом 6:2 при хет-трике Холанда.

Стоить отметить, что чемпион Австрии в текущем сезоне только в одной встрече терял очки, сыграв в конце сентября вничью с ЛАСКом (2:2) в чемпионате страны.

Команда Клоппа не имеет право на потерю очков. Поэтому, предлагаем ставить на победу мерсисайдцев.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.32.

Общий коэффициент — 2.68. 0