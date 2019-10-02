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    «Зенит» пополнит свою копилку в игре с «Бенфикой»?

    Экспресс дня 2 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 2 октября
    Сергей Семак
    2 октября пройдет вторая часть второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Зенит» — «Бенфика»

    Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

    Питерская команда в первом туре ЛЧ смогла заработать одно очко, сыграв на выезде вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1, ведя после первого тайма.

    Проиграв на выходных в дерби двух столиц «Локомотиву» (0:1), «Зенит» т.о. прервал 6-матчевую беспроигрышную серию, где дружина Семак пять раз выиграла при одной ничьей.

    Лиссабонский коллектив свой стартовый поединок в этом розыгрыше Лиги чемпионов проиграл, уступив на своей территории немецкому «РБ Лейпцигу» — 1:2.

    Поражение от «быков» стало вторым в этом сезоне для «Бенфики», ранее она еще уступила «Порту» (0:2) также дома. Накануне «орлы» обыграли «Сетубал» (1:0) в чемпионате страны.

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    Ставка: 1Х за 1.41.

    «Генк» — «Наполи»

    Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

    Победитель минувшего бельгийского первенства крайне неудачно взял старт в группе ЛЧ, крупно уступив в Австрии «РБ Зальцбургу» со счетом 2:6.

    После провального еврокубкового матча «магистры» немного реабилитировались перед своими болельщиками, выиграв две игры в чемпионате страны.

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    Вице-чемпион Италии блестяще провел первый тур группового этапа Лиги чемпионов положив на лопатки на своем поле действующего обладателя трофея «Ливерпуль» (2:0).

    Затем неаполитанцы сыграли три игры в чемпионате, где выиграли две из них при одном поражении. Неудача состоялась в домашней игре против «Кальяри» (0:1).

    «Генк» после распродажи своих лидеров в летнее трансферное окно никак не может найти свою игру. Итальянцы, которые ставят перед собой высокие задачи, обязаны брать три очка в этом поединке.

    Ставка: победа «Наполи» за 1.44.

    «Ливерпуль» — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

    «Ливерпуль», выигравший прошлогоднюю Лигу чемпионов, с поражения начал текущую компанию, проиграв в Италии «Наполи» со счетом 0:2.

    Потом «красные» провели три игры на внутренней арене и все выиграли, пропустив в этих встречах однажды (от «Челси»). В АПЛ мерсисайдцы показывают пока 100% результат.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Австрийский «быки» превосходно начали этот групповой раунд, разгромив на своей территории бельгийский «Генк» со счетом 6:2 при хет-трике Холанда.

    Стоить отметить, что чемпион Австрии в текущем сезоне только в одной встрече терял очки, сыграв в конце сентября вничью с ЛАСКом (2:2) в чемпионате страны.

    Команда Клоппа не имеет право на потерю очков. Поэтому, предлагаем ставить на победу мерсисайдцев.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.32.

    Общий коэффициент — 2.68. 0

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