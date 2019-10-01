Экспресс дня 1 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В первый день октября пройдут поединки второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» — «Атлетико»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

«Железнодорожники» успешно стартовали в Лиге чемпионов, неожиданно обыграв на выезде немецкий «Байер» со счетом 2:1. Благодаря этой виктории «Локо» после первого тура возглавил квартет D.

За последние пять встреч команда Семина выиграла в четырех из них. На выходных москвичи обыграли в дерби двух столиц «Зенит» — 1:0.

«Матрасники» в первом туре ЛЧ сыграли вничью на своем поле с «Ювентусом» (2:2). По ходу игры испанцы проигрывали 0:2 и отыгрались в самом конце игры.

После того поединка «Атлетико» сыграл три игры в чемпионате Испании, где дважды по 0:0 в домашних матчах сыграл с «Сельтой» и «Реалом», а также одолел в гостях «Мальорку» (2:0).

«Локомотив» находится сейчас в хорошей форме. Не думаем, что россияне позволят много забить в свои ворота испанцам.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.69.

«Реал» — «Брюгге»

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

«Королевский клуб» провально стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Сливочные» были разгромлены во Франции ПСЖ со счетом 0:3.

Сделав выводы после той неудачи «Реал» затем дважды выиграл «всуху» — у «Севильи» (1:0) и «Осасуны» (2:0), а в последней своей игре команда Зидана поделила очки с «Атлетико» (0:0).

«Брюгге» в первом туре текущей Лиги чемпионов расписал мировую на своем поле с турецким «Галатасараем» (0:0). После чего «черно-синие» выиграли три встречи кряду в чемпионате Бельгии, где сейчас лидируют.

Отметим, что вице-чемпион Бельгии в этом сезоне еще не знал горечи поражений, выиграв в 10 играх при четырех ничейных результатах.

Испанский гранд после провала на старте турнира обязан брать три очка в предстоящей встрече.

Ставка: победа «Реала» за 1.30.

«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб

Футбол. Лига чемпионов. 2-й тур

«Горожане» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов легко добыли три очка, крупно обыграв на выезде донецкий «Шахтер» со счетом 3:0.

«Сити» после чего и дальше продолжил штамповать победы, поочередно обыграв в матчах чемпионата Англии «Уотфорд» (8:0) и «Эвертон» (3:1), а также в Кубке лиги «Престон» (3:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Загребский коллектив также начал эту Лигу чемпионов с крупной победы, разгромив на своей территории дебютанта в лице итальянской «Аталанты» — 4:0.

После еврокубковой игры «Динамо» трижды сыграло на внутренней арене, где «синие» дважды выиграли и раз уступили.

«Сити» — безусловный фаворит этой встречи. Думаем, что чемпион Англии выиграет с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2) за 1.25.

Общий коэффициент — 2.74. 0