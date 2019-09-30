Экспресс дня 30 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 30 сентября, состоятся очередные матчи в чемпионатах Италии, России и Англии.

«Парма» — «Торино»

Футбол. Серия А. 6-й тур

«Парма» имеет всего шесть очков после пяти туров и 11-е место, опережая зону вылета всего на два пункта.

Три поражения команды состоялись против «Ювентуса» (0:1), «Лацио» (1:3) и «Кальяри» (1:3). Тем не менее, в прошлом туре удалось победить «Сассуоло» (1:0).

Все прогнозы на футбол

«Торино» идет шестым, набрав девять очков. Стартовать удалось с двух побед — над «Сассуоло» (2:1) и «Аталантой» (3:2), после чего были два подряд поражения. Тем не менее, в прошлом туре удалось победить кризисный «Милан» со счетом 2:1.

В прошлом сезоне в Парме коллективы сыграли вничью — 0:0. В этот раз вновь ждем закрытого матча с минимумом голов, а предпочтение стоит отдать гостям.

Ставка: победа «Торино» с форой 0 за 1.63.

«Сочи» — «Ахмат»

Футбол. РПЛ. 11-й тур

«Сочи» имеет в своем активе девять очков и 13-е место. В прошлом туре был сложный матч с московским «Динамо» и победа со счетом 3:2. Ранее удалось уверенно победить «Рубин» в Казани — 3:0.

25 сентября «курортники» встречались с «Шинником» в Кубке России и не смогли пройти дальше, уступив в серии пенальти.

«Ахмат» уступает сопернику только по разнице голов. При этом обойти конкурента будет очень сложно, ведь команда не побеждает уже в шести турах подряд.

На прошлой неделе «Ахмат» встречался с «Крыльями Советов» и была зафиксирована ничья — 1:1. В Кубке России грозненцы сражались со «СКА-Хабаровском» и после 2:2 в игровое время команда вырвала путевку в 1/8 финала.

«Ахмат» в этом сезоне на выезде еще не побеждал, а «Сочи» выглядит очень серьезно и борется даже с лидерами.

Ставка: победа «Сочи» с форой 0 за 1.53.

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Футбол. АПЛ. 7-й тур

В прошлом туре манкунианцы уступили «Вест Хэму» со счетом 0:2 и в итоге оказались на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Команда продолжает находиться в кризисе. «Юнайтед» удалось набрать всего восемь очков в шести матчах и забить восемь голов при шести пропущенных. У Сульшера проблемы в атаке — травмы заставляют тренера делать ставку на 17-летнего Мейсона Гринвуда, что не идет на пользу результативности.

После разгрома «Челси» на старте АПЛ (4:0) «МЮ» не удалось ни разу забить больше гола за матч.

«Арсенал» после шести туров идет восьмым, набрав 11 очков.

После победы в Премьер-лиге над «Бернли» (2:1), «канониры» в трех поединках теряли очки. Сначала лондонцы уступили «Ливерпулю» (1:3), а затем сыграли вничью с «Тоттенхэмом» и «Уотфордом» (оба раза — 2:2). «Прорвало» команду в прошлом туре, когда подопечные Унаи Эмери одолели «Астон Виллу» — 3:2.

Манкунианцы находятся далеко не в лучшем своем состоянии, тогда как у «Арсенала» куда более мощная атака. Ждем, что «канониры» сумеют заработать очки.

Ставка: победа «Арсенала» с форой 0 за 2.12.

Общий коэффициент — 5.28. 0