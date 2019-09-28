Экспресс дня 28 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 28 сентября, в российской Премьер-лиге состоятся поединки 11-го тура, а в чемпионатах Испании и Англии пройдут матчи 7-го игрового дня.

«Локомотив» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

На данный момент «железнодорожники» делят 3-5 место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» всего на три очка.

В последнем туре чемпионата «красно-зеленые» переиграли в гостях «Оренбург» со счетом 3:2. А накануне поединка с «Зенитом» подопечные Семина сыграли в Кубке России с «Балтикой», где проиграли по пенальти и сложили полномочия победителя данного турнира.

Питерцы лидируют в РПЛ, опережая второй ЦСКА всего на один пункт. Лигу чемпионов они начали начали с выездной ничьи с «Лионом» (1:1).

В последнем туре «Зенит» разгромил 5:0 «Рубин», добыв третью победу кряду. Также команда Семака сумела вторым составом пройти дальше в Кубке России, обыграв в гостях «Енисей» со счетом 2:1.

Хозяева не будут сильно рисковать и сделают основную ставку на оборону, то же самое наверняка сделает и гости, поэтому на голевую феерию вряд ли стоит рассчитывать.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

«Атлетико» — «Реал»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 7-й тур

«Атлетико» неплохо стартовал в чемпионате и после шести туров сумел добыть четыре победы и одну ничью. «Матрасники» на данный момент делят с «Реал Сосьедадом» 2-3 место, уступая первой строке один балл.

В последнем туре Примеры «индейцы» обыграли в гостях «Мальорку» (2:0), а до этого дважды сыграли вничью, одна из которых пришлась на поединок ЛЧ против «Ювентуса» (2:2).

«Реал» после шести стартовых туров расположилась на первой строчке в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 14 баллов и отрыв в одно очко от ближайших преследователей.

В чемпионате страны «галактикос» еще не проигрывали. Последние три игры в Ла Лиге они выиграли, последние две из них с «сухим» счетом. Единственная неудача в этом сезоне случилась в Париже, где они были разгромлены ПСЖ (0:3) в ЛЧ.

В поединке двух лидеров испанского первенства мы ждет результативный футбол. Рекомендуем поставить на ТБ 2,0.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.50.

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 7-й тур

«Эвертон» в шести поединках этого сезона набрал семь очков, с которыми идет на 14 месте в турнирной таблице АПЛ.

Обе победы «ириски» одержала над нынешними аутсайдерами лиги — «Уотфордом» и «Вулверхэмптоном» дома. Забила команда только пять мячей, пропустив — девять.

«Манчестер Сити» набрал в шести турах АПЛ 13 пунктов и идет в вторым. Отставание от первого «Ливерпуля» составляет на данный момент пять очков.

После неожиданного поражения от «Норвича» (2:3) в гостях, «горожане» затем победили в трех играх кряду с «сухим» разгромным счетом. Одна из викторий пришлась на АПЛ, где был повержен дома «Уотфорд» со счетом 8:0.

Прогнозируем, что действующий чемпион Англии продолжит свою победную серию, выиграв у предстоящего соперника в 1-2 мяча.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.47.

Общий коэффициент — 3.08. 0