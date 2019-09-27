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    «Айнтрахт» совершит успешный вояж в Берлин

    Экспресс дня 27 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 27 сентября
    Гонсалу Пасиенсия
    В пятницу, 27 сентября, пройдут очередные матчи в Бундеслиге, Примере и Чемпионшипе.

    «Унион» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 6-й тур

    «Унион» до сих пор не может полноценно освоиться в Бундеслиге, где ему пока сложно провести хотя бы две подряд игры на стабильно высоком уровне.

    Главным достижением берлинской команды остается сенсационная победа над дортмундской «Боруссией» (3:1), но остальные результаты совсем не радуют.

    У «Айнтрахта» турнирное положение чуть лучше, хотя он тоже потерял много очков, тем более что считался одним из фаворитов.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Обеим командам не хватает стабильности, так что предугадать победителя непросто. Мы сделаем ставку на более опытный коллектив, которому сейчас очень важно вернуться на лидирующие позиции.

    Ставка: победа «Айнтрахта» с форой 0 за 1.72.

    «Вильярреал» — «Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании. 7-й тур

    По прошествии шести сыгранных туров «Вильярреал» и «Бетис» набрали по 8 очков, так что победитель сегодняшней встречи получит возможность оторваться от прямого конкурента в борьбе за место в еврокубках.

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    «Желтая субмарина» в этом сезоне еще не проигрывала на своем поле, однако ее проблемы в обороне, в частности, привели к результативной ничьей с «Гранадой» (4:4).

    «Зеленые» стартовали в Примере с двух подряд поражений, зато после них выдали четырехматчевую беспроигрышную серию.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На первый взгляд кажется, что «Вильярреал» способен добыть три очка, но мы все же поставим на голы обеих команд.

    Ставка: обе команды забьют за 1.60.

    «Сток Сити» — «Ноттингем Форест»

    Футбол. Чемпионшип. 9-й тур

    Футболисты «Сток Сити» провалили старт сезона в Чемпионшипе, набрав в восьми турах всего два очка. Из-за этих неудач команда оказалась на предпоследней строчке в турнирной таблице. Вероятно, ее ждет напряженная борьба за выживание.

    Все прогнозы на футбол

    У «Ноттингем Форест» подобных проблем нет. Более того, «красные», набрав 15 очков, занимают шестое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах за право выйти в АПЛ.

    Единственное поражение «Форест» потерпел еще в начале августа от «Вест Бромвича» — одного из фаворитов нынешнего сезона.

    Исходя из вышесказанного, нам кажется, что у «Сток Сити» будет не так много шансов победить более стабильного соперника.

    Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет за 1.59.

    Общий коэффициент — 4.37. 0

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