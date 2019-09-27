Экспресс дня 27 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 27 сентября, пройдут очередные матчи в Бундеслиге, Примере и Чемпионшипе.

«Унион» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. 6-й тур

«Унион» до сих пор не может полноценно освоиться в Бундеслиге, где ему пока сложно провести хотя бы две подряд игры на стабильно высоком уровне.

Главным достижением берлинской команды остается сенсационная победа над дортмундской «Боруссией» (3:1), но остальные результаты совсем не радуют.

У «Айнтрахта» турнирное положение чуть лучше, хотя он тоже потерял много очков, тем более что считался одним из фаворитов.

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Обеим командам не хватает стабильности, так что предугадать победителя непросто. Мы сделаем ставку на более опытный коллектив, которому сейчас очень важно вернуться на лидирующие позиции.

Ставка: победа «Айнтрахта» с форой 0 за 1.72.

«Вильярреал» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. 7-й тур

По прошествии шести сыгранных туров «Вильярреал» и «Бетис» набрали по 8 очков, так что победитель сегодняшней встречи получит возможность оторваться от прямого конкурента в борьбе за место в еврокубках.

«Желтая субмарина» в этом сезоне еще не проигрывала на своем поле, однако ее проблемы в обороне, в частности, привели к результативной ничьей с «Гранадой» (4:4).

«Зеленые» стартовали в Примере с двух подряд поражений, зато после них выдали четырехматчевую беспроигрышную серию.

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На первый взгляд кажется, что «Вильярреал» способен добыть три очка, но мы все же поставим на голы обеих команд.

Ставка: обе команды забьют за 1.60.

«Сток Сити» — «Ноттингем Форест»

Футбол. Чемпионшип. 9-й тур

Футболисты «Сток Сити» провалили старт сезона в Чемпионшипе, набрав в восьми турах всего два очка. Из-за этих неудач команда оказалась на предпоследней строчке в турнирной таблице. Вероятно, ее ждет напряженная борьба за выживание.

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У «Ноттингем Форест» подобных проблем нет. Более того, «красные», набрав 15 очков, занимают шестое место в турнирной таблице, дающее право сыграть в стыковых матчах за право выйти в АПЛ.

Единственное поражение «Форест» потерпел еще в начале августа от «Вест Бромвича» — одного из фаворитов нынешнего сезона.

Исходя из вышесказанного, нам кажется, что у «Сток Сити» будет не так много шансов победить более стабильного соперника.

Ставка: «Ноттингем Форест» не проиграет за 1.59.

Общий коэффициент — 4.37. 0