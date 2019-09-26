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    Сможет ли «Севилья» исправиться после домашнего поражения?

    Экспресс дня на 26 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    26 сентября состоятся матчи в Серии А, Примере и голландской Эредивизии.

    «Эйбар» — «Севилья»

    Примера. 6 тур

    «Эйбар» еще ни разу не побеждал в этом сезоне. Команда трижды проиграла и два раза сыграла вничью. В предыдущей встрече хозяева расписали ничью с «Леванте» со счетом 0:0, а неделей ранее проиграли «Эспаньолу» со счетом 1:2.

    «Севилья» в прошлом туре уступила «Реалу» со счетом 0:1. До этого «андалусийцы» не знали вкуса поражений 5 матчей кряду. Они выиграли у «Карабаха» 0:3 в Лиге Европы, одолели «Алавес» 0:1 в Примере и набрали один балл в матче с «Сельтой» (1:1).

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    По результатам «Севилья» значительно лучше выглядит, чем ее соперник. К тому же команда всего в шаге от того, чтобы попасть в еврокубковую зону. Гости как минимум не должны проиграть в этом матче.

    Ставка: «Севилья» фора (0) за 1.64.

    «Торино» — «Милан»

    Серия А. 5 тур

    «Торино» потерпел два ненужных поражения. В прошлом туре команда уступила «Сампдории» 1:0, а перед этим было фиаско в игре с «Лечче» (1:2). «Быки» проигрывали в 3 из 4 последних выступлений. Примечательно, что с более сильными командами «бордовые» играют куда лучше. Чего только стоит победа над «Аталантой» со счетом 2:3.

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    • «Милан» проиграл в дерби «Интеру» 0:2, хотя ранее клуб одержал две победы кряду — над «Брешией» (1:0) и «Вероной» (0:1). Неудач в игре с «нерадзурри» стала для «россонери» второй в сезоне.

    «Милану» однозначно будет нелегко в Турине. «Быки» очень навязчивы, если дело касается принципиальных противостояний. К тому же они проиграли два раза подряд.

    Ставка: 1Х за 1.41.

    «Фейеноорд» — АЗ «Алкмар»

    Эредивизия. 4 тур

    Подопечные Стама явно хотят улучшить свое положение, поскольку им не удалось победить в двух играх кряду — 3:3 с «Эмменом» и 1:0 с «Рейнджерс». Однако стоит отметить, что «Фейеноорд» не проигрывал в 5 домашних поединках этого сезона, причем команда побеждала в двух прошлых встречах на своем стадионе.

    С самого начала сезона «Алкмар» проиграл лишь раз — «Витессу» со счетом 2:1. После этой неудачи гости дважды победили и один раз расписали ничью. Здесь нужно выделить победу над «Спартой» 5:1, ничью с «Партизаном» в ЛЕ со счетом 2:2 и выигрыш в матче с «Ден Хаагом» с результатом 0:1.

    Противостояние будет очень интересным и богатым на голевые моменты. Хозяевам нужно исправлять ситуацию, а гостям нужны очки, чтобы войти в зону еврокубков.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.59.

    Итоговый коэффициент — 4.92. 0

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