Экспресс дня на 25 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 25 сентября, в чемпионатах Италии, Испании и Франции пройдут поединки очередных туров.

«Интер» — «Лацио»

Футбол. Серия А. 5-й тур

«Интер», который летом пригласил Конте и обновил свой состав, выиграл все четыре поединка Серии А. Сейчас он идет вторым, отставая от «Юве» на один балл при игре в запасе.

В Лиге чемпионов «черно-синие» не смогли обыграть дома пражскую «Славию» — 1:1. После чего они реабилитировались перед своими фанами, одержав победу в принципиальном миланском дерби против «Милана» — 2:0.

Римская команда после четырех туров чемпионата Италии набрала семь очков и пока занимает пятое место в турнирной таблице.

После двух выездных поражений кряду от СПАЛа в Серии А и «ЧФР Клуж» в Лиге Европы (по 1:2), подопечные Симоне Индзаги смогли выиграть в своей последней встрече, обыграв дома «Парму» (2:0) в чемпионате.

«Интер» обладает более сильным составом и должен выигрывать, но перестрахуемся и поставим на хозяев с форой.

Ставка: победа «Интера» с форой 0 за 1.50.

«Реал» — «Осасуна»

Футбол. Примера. 6-й тур

У «Реала» в активе после пяти туров Примеры находится 11 баллов, с которыми мадридцы входят в лидирующую тройку.

После разгромного поражения в Лиге чемпионов от ПСЖ в Париже со счетом 0:3, «королевский клуб» затем обыграл в Ла Лиге «Севилью» — 1:0. Отметим, что команда Зидана в чемпионате Испании еще не знала горечи поражений.

«Осасуна», которая по итогам прошлого сезона повысилась в классе, пока неплохо выступает в элите испанского футбола. В пяти матчах памплонцы набрали семь очков и идут в середине турнирки.

Новичок Примеры также не проигрывал еще в матчах Примеры. После победы в первом туре, затем команда четыре раза сыграла вничью.

На своем поле гранд испанского футбола просто обязан обыгрывать новичка элиты.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.38.

ПСЖ — «Реймс»

Футбол. Лига 1. 7-й тур

Столичная команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 15 очков после шести матчей. Единственная неудача в первенстве пришлась на матч второго тура против «Ренна» (1:2).

Затем парижане выиграли все пять встреч с учетом всех турниров, сохранив во всех этих играх свои ворота на замке. За последнюю неделю ПСЖ обыграл «Реал» (3:0) в ЛЧ и «Лион» (1:0) в Лиге 1.

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Перед седьмым тура чемпионата Франции, «Реймс» находится на 10 позиции в таблице, имея в своей копилке восемь баллов.

В последних двух поединках команда набрала только один пункт. Сперва проиграла в гостях «Нанту» (0:1), а накануне поделила очки с «Монако» (0:0) дома.

Прогнозируем, что ПСЖ на своем поле обыграет середняка Лиги 1 с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.27.

Итоговый коэффициент — 2.62. 0