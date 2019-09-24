Экспресс дня 24 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 24 сентября, в чемпионатах Испании, Италии и Франции пройдут очередные матчи.

«Барселона» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании. 6-й тур

«Барселона» провалила старт нового сезона Примеры, когда в пяти сыгранных турах одержала всего две победы при двух поражениях и одной ничьей.

Без травмированного Лионеля Месси в составе каталонцы забивают много, так что основной проблемой остается слабая игра в обороне. «Сине-гранатовые» уже пропустили девять голов, что является худшим показателем в чемпионате.

«Вильярреал» набрал на одно очко больше, чем «Барселона». «Желтая субмарина» тоже радует результативностью, однако ее не всегда хватает для того, чтобы добиваться победных результатов.

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На «Камп Ноу» каталонцы очень сильны, поэтому должны побеждать, но с такой обороной вряд ли сохранят ворота в неприкосновенности.

Ставка: обе команды забьют за 1.52.

«Брешия» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур

Туринский «Ювентус» в нынешнем сезоне Серии А одержал три победы, каждая из которых получилась непростой.

В еще одном матче «старая синьора» поделила очки с «Фиорентиной» (0:0), из-за чего пропустила вперед миланский «Интер».

В середине недели «Юве» едет в гости к «Брешии», на счету которой две победы и два поражения, что для дебютанта элитного дивизиона вполне неплохо.

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Однако хватит ли у команды Эудженио Корини сил на то, чтобы на равных сражаться с фаворитом? Нам кажется, что нет. Во всех матчах «Ювентус» грамотно рассчитывает силы, поэтому должен обойтись без потерь на «Марио Ригамонти».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1 за 1.92.

«Монако» — «Ницца»

Футбол. Чемпионат Франции. 7-й тур

Все ждут от «Монако» какого-то чуда, но оно никак не наступает. В шести сыгранных турах «монегаски» не одержали ни одной победы, в связи с чем занимают предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.

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В седьмом туре подопечных Леонарду Жардима ждет матч против «Ниццы», входящей в тройку лидеров первенства.

«Красно-черные» в нынешнем сезоне успели проиграть «Марселю» (1:2) и «Монпелье» (1:2), но в целом смотрятся неплохо.

Нам кажется, что букмекеры немного недооценивают гостей, на чем и попробуем сыграть.

Ставка: победа «Ниццы» с форой +1 за 1.47.

Общий коэффициент — 4.29. 0