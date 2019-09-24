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    «Монако» вновь останется без победы

    Экспресс дня 24 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 24 сентября
    Александр Головин
    Во вторник, 24 сентября, в чемпионатах Испании, Италии и Франции пройдут очередные матчи.

    «Барселона» — «Вильярреал»

    Футбол. Чемпионат Испании. 6-й тур

    «Барселона» провалила старт нового сезона Примеры, когда в пяти сыгранных турах одержала всего две победы при двух поражениях и одной ничьей.

    Без травмированного Лионеля Месси в составе каталонцы забивают много, так что основной проблемой остается слабая игра в обороне. «Сине-гранатовые» уже пропустили девять голов, что является худшим показателем в чемпионате.

    «Вильярреал» набрал на одно очко больше, чем «Барселона». «Желтая субмарина» тоже радует результативностью, однако ее не всегда хватает для того, чтобы добиваться победных результатов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На «Камп Ноу» каталонцы очень сильны, поэтому должны побеждать, но с такой обороной вряд ли сохранят ворота в неприкосновенности.

    Ставка: обе команды забьют за 1.52.

    «Брешия» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. 5-й тур

    Туринский «Ювентус» в нынешнем сезоне Серии А одержал три победы, каждая из которых получилась непростой.

    В еще одном матче «старая синьора» поделила очки с «Фиорентиной» (0:0), из-за чего пропустила вперед миланский «Интер».

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    В середине недели «Юве» едет в гости к «Брешии», на счету которой две победы и два поражения, что для дебютанта элитного дивизиона вполне неплохо.

    Все прогнозы на Серию А

    Однако хватит ли у команды Эудженио Корини сил на то, чтобы на равных сражаться с фаворитом? Нам кажется, что нет. Во всех матчах «Ювентус» грамотно рассчитывает силы, поэтому должен обойтись без потерь на «Марио Ригамонти».

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1 за 1.92.

    «Монако» — «Ницца»

    Футбол. Чемпионат Франции. 7-й тур

    Все ждут от «Монако» какого-то чуда, но оно никак не наступает. В шести сыгранных турах «монегаски» не одержали ни одной победы, в связи с чем занимают предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В седьмом туре подопечных Леонарду Жардима ждет матч против «Ниццы», входящей в тройку лидеров первенства.

    «Красно-черные» в нынешнем сезоне успели проиграть «Марселю» (1:2) и «Монпелье» (1:2), но в целом смотрятся неплохо.

    Нам кажется, что букмекеры немного недооценивают гостей, на чем и попробуем сыграть.

    Ставка: победа «Ниццы» с форой +1 за 1.47.

    Общий коэффициент — 4.29. 0

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    Экспресс дня 24 сентября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.29
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