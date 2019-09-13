Экспресс дня 13 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Сегодня, 13 сентября, после паузы на матчи сборных возобновятся игры в чемпионатах России, Франции и Германии.

«Зенит» — «Арсенал» Тула

Футбол. Россия. РПЛ. 9-й тур

Перед перерывом на матчи сборных, «Зенит» выдал не особо приятную серию. В двух играх с «Ахматом» и «Уфой» действующий чемпион России набрал только одно очко при этом не забив.

Улучшить настроение удалось в своей последней игре, где питерцы смогли одолеть своего принципиального соперника в лице московского «Спартака», переиграв его на выезде — 1:0. С 17 очками дружина Семака делит 1-3 место с «Краснодаром» и «Ростовом».

Тульский коллектив расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 13 баллов.

За последние четыре встречи «Арсенал» чередует победные поединки с поражениями. Два предыдущих матча «пряники» провели на своей территории, где сперва обыграли «Оренбург» (2:1), а потом с таким же счетом уступили ЦСКА.

«Зениту» после этого поединка придется взять старт в Лиги чемпионов. Думаем, что питерцы сыграют в рациональный футбол с небольшим количеством забитых мячей. Ставим на «низовой» матч.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.51.

«Лилль» — «Анже»

Футбол. Франция. Лига 1. 5-й тур

«Лилль», который в прошлом чемпионате Франции финишировал вторым, после продажи в межсезонье лидера Пепе пока особо не впечатляет.

У «догов» после четырех туров шесть очков и десятая позиция в Лиге 1. Команда чередуют в этом чемпионате домашние победы с выездными поражениями. В последнем матче они проиграли в гостях «Реймсу» — 0:2.

«Анже» заработал в текущем розыгрыше французского чемпионата девять пунктов, позволяющие команде находится в четверке лидеров.

Все эти баллы «черно-белые» смогли заработать в домашних встречах, а вот единственный выезд выдался полным провалом — разгромное поражение от «Лиона» со счетом 0:6.

Учитывая, что «Лиллю» предстоит после этого поединка сыграть против «Аякса» в Лиге чемпионов, предлагаем поставить с форой на гостей.

Ставка: победа «Анже» с форой (+1) за 1.50.

«Фортуна» — «Вольфсбург»

Футбол. Германия. Бундеслига. 4-й тур

«Фортуна» набрала в этом чемпионате Германии только три очка в трех поединках, с которыми идет на 12 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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Эти баллы «красно-белые» заработали на старте турнира, одолев в гостях «Вердер» (3:1), после чего они проиграли «Байеру» (1:3) дома и «Айнтрахту» (1:2) на выезде.

У «волков» в копилке после трех поединков числится семь очков и третья позиция в Бундеслиге, с отставанием в два балла от первой строки.

На старте чемпионата «Вольфсбург» поочередно переиграл «Кельн» (2:1) дома и «Герту» (3:0) Берлине, а в последнем туре он поделил очки с «Падерборном» дома — 1:1.

Обе команды не особо надежны в обороне. Предлагаем поставить — ТБ 2,0 за 1.33.

Итоговый коэффициент — 3.01. 0