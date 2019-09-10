Экспресс дня 10 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 10 сентября, в Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2020.

Англия — Косово

Футбол. Квалификация Евро-2020

На первый взгляд матч между Англией и Косово ничем не примечателен, но, если вспомнить, что встречаются лидеры группы, он становится намного интереснее.

На данный момент сборная Косово, не потерпевшая ни одного поражение в отборе, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Англии всего на один балл.

Команда Бернара Шалланда удивила многих, когда в гостях обыграла Болгарию (3:2), а на своем поле — Чехию (2:1).

Все прогнозы на Евро-2020

В Саутгемптоне, впрочем, команда Косово вряд ли продлит свою беспроигрышную серию, поскольку англичане смотрятся уж очень мощно. В трех сыгранных матчах они забили 14 голов (4,66 в среднем за игру), а пропустили всего один.

В общем, Англия должна победить на своем поле, притом победа, скорее всего, будет крупной.

Ставка: победа сборной Англии с форой -2 за 1.54.

Литва — Португалия

Футбол. Квалификация Евро-2020

Литва очень слабо проводит отборочный турнир на чемпионат Европы. Одно набранное очко в четырех сыгранных матчах практически не оставляет этой сборной шансов побороться за второе место в группе.

Португалия пока провела лишь три встречи, но и одержала только одну победу, поэтому обязана мобилизовать все силы, чтобы не только оторваться от Люксембурга и Сербии, но и подобраться к Украине, которая оторвалась на восемь очков.

На прошлой неделе литовцы принимали у себя Украину, от которой пропустили три безответных мяча. Подобного сценария можно ожидать и в их противостоянии с Португалией, которая по своим атакующим возможностям уж точно не уступает подопечным Андрея Шевченко.

Ставка: победа сборной Португалии с форой -2,5 за 1.85.

Молдавия — Турция

Футбол. Квалификация Евро-2020

Сборная Турции ведет очень напряженную борьбу с Францией и Исландией за две путевки на чемпионат Европы. На данный момент эти три команды набрали по 12 очков, так что им очень важно пройти финальный отрезок отбора без потерь.

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10 сентября подопечных Шенола Гюнеша ждет выезд в Кишинев в гости к сборной Молдавии, которая в нынешней квалификации набирала очки только во встрече с Андоррой (1:0).

Безусловно, по подбору игроков турки серьезно превосходят соперника, поэтому должны побеждать, тем более что на своем поле они не испытали проблем с молдаванами (4:0).

Вряд ли Турция вновь забьет так много голов, но двух мячей им должно хватить для того, чтобы не отстать от Франции и Исландии.

Ставка: индивидуальный тотал сборной Турции больше 1,5 за 1.59.

Общий коэффициент — 4.52. 0