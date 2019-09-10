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    Сборная Англии прервет беспроигрышную серию Косово

    Экспресс дня 10 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 10 сентября
    Гарри Кейн
    Во вторник, 10 сентября, в Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира Евро-2020.

    Англия — Косово

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    На первый взгляд матч между Англией и Косово ничем не примечателен, но, если вспомнить, что встречаются лидеры группы, он становится намного интереснее.

    На данный момент сборная Косово, не потерпевшая ни одного поражение в отборе, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от Англии всего на один балл.

    Команда Бернара Шалланда удивила многих, когда в гостях обыграла Болгарию (3:2), а на своем поле — Чехию (2:1).

    Все прогнозы на Евро-2020

    В Саутгемптоне, впрочем, команда Косово вряд ли продлит свою беспроигрышную серию, поскольку англичане смотрятся уж очень мощно. В трех сыгранных матчах они забили 14 голов (4,66 в среднем за игру), а пропустили всего один.

    В общем, Англия должна победить на своем поле, притом победа, скорее всего, будет крупной.

    Ставка: победа сборной Англии с форой -2 за 1.54.

    Литва — Португалия

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Литва очень слабо проводит отборочный турнир на чемпионат Европы. Одно набранное очко в четырех сыгранных матчах практически не оставляет этой сборной шансов побороться за второе место в группе.

    Португалия пока провела лишь три встречи, но и одержала только одну победу, поэтому обязана мобилизовать все силы, чтобы не только оторваться от Люксембурга и Сербии, но и подобраться к Украине, которая оторвалась на восемь очков.

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    На прошлой неделе литовцы принимали у себя Украину, от которой пропустили три безответных мяча. Подобного сценария можно ожидать и в их противостоянии с Португалией, которая по своим атакующим возможностям уж точно не уступает подопечным Андрея Шевченко.

    Ставка: победа сборной Португалии с форой -2,5 за 1.85.

    Молдавия — Турция

    Футбол. Квалификация Евро-2020

    Сборная Турции ведет очень напряженную борьбу с Францией и Исландией за две путевки на чемпионат Европы. На данный момент эти три команды набрали по 12 очков, так что им очень важно пройти финальный отрезок отбора без потерь.

    Все прогнозы на футбол

    10 сентября подопечных Шенола Гюнеша ждет выезд в Кишинев в гости к сборной Молдавии, которая в нынешней квалификации набирала очки только во встрече с Андоррой (1:0).

    Безусловно, по подбору игроков турки серьезно превосходят соперника, поэтому должны побеждать, тем более что на своем поле они не испытали проблем с молдаванами (4:0).

    Вряд ли Турция вновь забьет так много голов, но двух мячей им должно хватить для того, чтобы не отстать от Франции и Исландии.

    Ставка: индивидуальный тотал сборной Турции больше 1,5 за 1.59.

    Общий коэффициент — 4.52. 0

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